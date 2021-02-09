Сергей Бабкин после операции на глазу появился на публике

Сергей Бабкин / instagram.com/babkin_official

Украинский музыкант Сергей Бабкин провел в Австрии операцию на глазу 5 февраля, и уже через пару дней отправился на репетицию юмористического шоу Лига Смеха.

Снежана Бабкина показала в сториз своего Instagram видео с мужем во время репетиций. В ролике он стоит на сцене и самозабвенно играет на гитаре.

"С корабля на бал", – лаконично прокомментировала публикацию Снежана, добавив ссылки на Лигу Смеха.

Судя по сториз, репетиция проходила не позже понедельника 8 февраля.

Сергей Бабкин появился на репетиции Лиги Смеха:

Напомним, что Сергей Бабкин сделал первую операцию на самом сложном глазу 5 февраля. Он сообщил, что операция прошла успешно, теперь нужно чтобы прошло время. Через две недели Сергей Бабкин должен вернуться для проверки и подготовки к операции на правом глазу.