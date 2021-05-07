Сергій Бабкін зізнався, як він зі Сніжаною Бабкін врятували шлюб після зрад

Сергій Бабкін / instagram.com/babkin_official/

Нещодавно Сергій і Сніжана Бабкіни зізналися, що музикант регулярно зраджував дружині, і вона навіть знала про це.

Під час розмови для інтерв'ю на радіо Люкс, Сергій Бабкін і Сніжана Бабкіна розповіли, через що вони пройшли.

"Це непросто, потрібно розуміти, що є головне, у вас. Можна ходити до психолога, можна вирішувати самим, якщо у вас є можливості, і ви можете вирішити самі. Якщо ви можете зазирнути один в одного, якщо ви можете допомогти одне одному розібратися з ситуацією, розкритися, не боячись нічого. Це питання, яке не має жодних пояснень. "Треба зробити так, так і так" - ні, так не буває. Ми самі вирішили це питання, тому що ми любимо одне одного, ми вміємо прощати, ми вміємо відчувати одне одного і ми дихаємо одне одним... Я - щасливчик, мені пощастило, що у мене є Сніжка", - сказав Сергій.

З іншого боку, Сніжана більш детально розповіла про ситуацію.читайте такожСергій Бабкін робить операцію на очах втретє

"Якщо у тебе є бажання щось зробити, якщо ти бачиш, що ти з ним можеш щось зробити, і звичайно ж, відчувати його бажання щось зробити. У нас звичайно ж так і сталося. Я на тривалий час пішла в себе, стала займатися тільки собою, і він швидко підтягнувся, змінився і погодився себе міняти. Я вважаю, що психологи - це нормально і здорово, але якісних психологів мало. Коли я пішла в себе, і стала розбиратися в собі, то в нашій родині я стала сімейним психологом", - розповіла Бабкіна.

Сергій і Сніжана Бабкіни розповіли про своє життя:

Нагадаємо, що до цього Сніжана Бабкіна в інтерв'ю розповіла про те, як дізналася про зради Сергія, і що вона знала, скільки у нього коханок.

Але потім співак сам вирішив змінюватися, і разом вони зберегли шлюб.