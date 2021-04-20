Шерон Стоун без трусів з'явилася на обкладинці відомого глянцю

Шерон Стоун / Reuters

Американська актриса, активістка, феміністка Шерон Стоун взяла участь у новому соціальному експерименті з журналом Elle Spain.

Прославилася зірка Основного інстинкту разом з іншими актрисами і співачками постала для відвертої фотосесії для журналу Elle Spain, та показала своє фото в Instagram.

"Ми прославляємо жіночий силует у всіх його віках і формах з Шерон Стоун в ролі головної героїні. Ми поклоняємося своєму тілу без правил і ярликів. Разом з Шерон Стоун, Пріянка Чопра, Естер Експозіто і Керол Буке прославляють нестаріючу красу без обмежень і умовностей", - пишуть автори журналу.

У короткому анонсі на сайті журналу уточнюється, що зірки різного віку знялися, щоб показати красу жіночого тіла у різномі віці. На обкладинку помістили 63-річну Шерон Стоун, яка виглядає приголомшливо.

На фото вона прийняла провокаційну позу, демонструючи, що під зелене пальто надягла тільки чорний топік і шпильки, а прекрасні ноги не приховує ніякий одяг і білизна.

Вийшла також друга обкладинка з Шерон Стоун - вона чорно-біла, і актриса там сидить на табуреті в звичайній майці і трусах.

Всі фото і статтю, яка супроводжує їх, журнал обіцяє в новому номері.

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