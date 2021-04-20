Шэрон Стоун без трусов появилась на обложке известного глянца

Шэрон Стоун / Reuters

Американская актриса, активистка, феминистка Шэрон Стоун приняла участие в новом социальном эксперименте с журналом Elle Spain.

Прославившаяся звезда Основного инстинкта вместе с другими актрисами и певицами предстала для откровенной фотосессии для журнала Elle Spain, и показала свое фото в Instagram.

"Мы прославляем женский силуэт во всех его возрастах и ​​формах с Шэрон Стоун в роли главной героини. Мы поклоняемся своему телу без правил и ярлыков. Вместе с Шэрон Стоун, Приянка Чопра, Эстер Экспозито и Кэрол Буке прославляют нестареющую красоту без ограничений и условностей", - пишут авторі журнала.

В коротком анонсе на сайте журнала уточняется, что звезды разных возрастов снялись, чтобы показать красоту женского тела всех возрастов и внешности. На обложку поместили 63-летнюю Шэрон Стоун, которая выглядит потрясающе.

На фото она приняла провокационную позу, демонстрируя, что под зеленое пальто надела только черный топик и шпильки, а прекрасные ноги не скрывает никакая одежда и белье.

Вышла также вторая обложка с Шэрон Стоун - она черно-белая, и актриса там сидит на табурете в обычной майке и трусах.

Все фото и статью, которая сопутствует им, журнал обещает в новом номере.

Ранее телеведущая 1+1 без лифчика вышла на сцену в шикарном образе