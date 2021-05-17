УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Софія Ротару продає свій VIP-готель в анексованому Криму

17 травня 2021, 18:23

Українська народна артистка Софія Ротару займається продажем дорогого майна в Криму.

Софія Ротару
Софія Ротару / УНІАН

Співачка Софія Ротару володіє готелем в Криму, незаконно захопленому Росією. У 2019 році стало відомо, що шикарний готель припинив роботу зі скандалами, а в 2021 році російські зірки стали поширювати інформацію про те, що Ротару має намір позбутися його.

Як повідомляє КП.РП, Софія Ротару має намір продати готель в Криму Villa Sofia за 23 млн євро. Про це виданню розповіла російська співачка Анна Калашникова.

"Під час поїздки познайомилася з ріелтором, який в якості вкладення запропонував моїй родині викупити готель Ротару "Вілла Софія", - розповіла вона.

За інформацією видання, співачка вирішила позбутися нерухомості через відсутність концертів.

Спочатку Ротару хотіла за нього 25 мільйонів євро, повідомив ріелтор. Тепер же артистка знизила ціну на два мільйони - але і це недешево, вважає фахівець.

Російські журналісти стверджують, що продажем займається син Ротару Руслан Євдокименко.

Як відомо, готель знаходиться в центрі міста на фундаментах купалень Роффе, побудованих в 1897 році. Які на початку 90-х Ротару спочатку орендувала потім реставрувала. Номери в готелі коштують дуже дорого, ціни досягають 30 тисяч гривень за ніч (в російських рублях).

Раніше журналісти виклали фото і відео, де показали, як виглядає елітний будинок Софії Ротару.

Агресія РФ в Криму і на Донбасі

У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" і оголосила півострів своєю територією.

У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину території Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".

Софія Ротару новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Дзідзьо вперше відреагував на скандальні заяви колишньої дружиниДзідзьо вперше відреагував на скандальні заяви колишньої дружини Надя Дорофєєва показала апетитні сідниці в крихітному бікініНадя Дорофєєва показала апетитні сідниці в крихітному бікіні Пора рити окопи в Херсонській областіПора рити окопи в Херсонській області Фінішні 80 кілометрів: як перетворити «Північний потік-2» на металобрухтФінішні 80 кілометрів: як перетворити "Північний потік-2" на металобрухт У моду входить приголомшлива жіноча стрижка флоб: особливості та кому пасуєУ моду входить приголомшлива жіноча стрижка флоб: особливості та кому пасує

Останні новини

01:41
Гороскоп на завтра 20 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: грошовий влив та любовна заборона
00:55
Преображення Господнє 2021: дата і що не можна робити в Яблучний спас Відео
00:07
Україна пройшла у фінал Євробачення 2021 - як оцінили пісню глядачі Відео
00:01
Гороскоп на сьогодні 19 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: заборонений переворот та пограбування Відео
18 травня, вівторок
23:59
В Україні заговорили про покупку протиракетної системи на кшталт "Залізного купола" Відео
Реклама
23:38
З'явилися резонансні деталі аварії з колишнім санлікарем Києва, яка переїхала дівчину Відео
23:13
У США заявили про скандальне рішення щодо Північного потоку-2 Відео
22:41
В Україну мчить шторм і небезпечна погода - синоптики Відео
22:20
Ані Лорак вперше висловилася щодо сексуальних домагань Меладзе
22:13
Як місяць народження чоловіка впливає на сімейне життя Відео
21:43
Вчені створили першу дієву схему лікування коронавірусу Відео
21:35
Валить дерева і трощить будинки: на Індію обрушився найпотужніший за 20 років циклон Тауктае Фото Відео
21:18
У моді білі штани, в яких можна мати водночас невимушений і стильний вигляд Фото Відео
20:55
У Херсонській області пастор заманював наркоманів та алкоголіків у рабство
20:47
"Гаряче": Надя Дорофєєва показала трусики на провокаційному фото
20:35
"Вибивав гроші": Степанов висловився про відставку та розкрив подробиці роботи у МОЗ Відео
20:26
Росія стягнула до кордонів України 80 тисяч військових - Генштаб Відео
20:23
У МЗС назвали головну умову для евакуації українців із Сектора Гази Відео
20:11
У відставку хочуть відправити ще одного міністра, але "слуги народу" заперечують Відео
19:45
У НАТО зробили заяву про загрозу для України з боку РФ Відео
Реклама
19:40
Старша дочка Полякової показала, як правильно пити пиво Відео
19:38
Підраховані колосальні збитки України від запуску Північного потоку-2 Відео
19:13
Колишній тренер Володимира Кличка зробив сенсаційну заяву про повернення боксера на ринг Відео
18:29
Go-A увірвалися в список лідерів Євробачення
18:21
Київ наглухо застряг у заторах: які вулиці варто об'їжджати
18:18
Метінвест інвестує в реконструкцію маріупольського пірсу більше 12 мільйонів
18:10
Microsoft назвала ігри, які увійдуть до Xbox Game Pass до кінця травня
17:58
"Міністропад" триває: Степанова відправили у відставку Відео
17:32
Поліпшення екології Маріуполя: на меткомбінаті Ілліча завершився капремонт доменної печі
17:31
Діна Нємцова розлучилася через рік після весілля
17:17
Парламент звільнив другого міністра за день Відео
17:16
Спливли нові деталі про жінку, яка демонстративно викинула український паспорт Відео
17:08
Наомі Кемпбелл стала мамою і показала миле фото своєї дитини
17:03
Чому Банкова пішла війною проти Кличка, і хто в ній переможе
16:43
Рада відправила у відставку міністра інфраструктури Відео
16:32
Блінкен розповів, коли відбудеться зустріч Байдена і Путіна Відео
16:30
Sony запустила фінальну в цьому році роздачу в рамках акції "Грайте вдома"
16:30
В Укравтодорі пообіцяли зробити основні маршрути і транспортні розв'язки до кінця 2024 року
16:03
Неймовірний рецепт панкейків: інструкція приготування Відео
15:50
Депутати дозволили торгувати державною землею через Мережу: що зміниться Відео
Реклама
15:40
Проведення на пароплаві зробило "Молодість" відомим на весь світ - керівник фестивалю
15:25
Для всіх поціновувачів "Відьмака" від CD Projekt Red є приємна новина Відео
15:14
Міненерго зажадало від НКРЕКП заборонити імпорт електроенергії з Росії Відео
15:11
У 2020-му число знайдених програм для кіберпереслідування зросло у 1,5 раза - дослідження
15:10
Керівник "Молодості" розповів, як до Києва приїжджали легендарні французькі актори
14:49
Білорусь не потрапить на Євробачення 2022 через нове порушення
14:40
Звички, які спотворюють обличчя: ви точно цим грішите Відео
14:35
Кинувся з мосту в Києві: у лікарні помер 15-річний син подружжя, яке вбив коронавірус Відео
14:35
У FIFA 21 додали вбитого 15 років тому футболіста Відео
14:14
У ресторані Києва надкушено статевий орган: стали відомі подробиці інциденту
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти