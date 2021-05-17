Софія Ротару продає свій VIP-готель в анексованому Криму

Софія Ротару / УНІАН

Співачка Софія Ротару володіє готелем в Криму, незаконно захопленому Росією. У 2019 році стало відомо, що шикарний готель припинив роботу зі скандалами, а в 2021 році російські зірки стали поширювати інформацію про те, що Ротару має намір позбутися його.

Як повідомляє КП.РП, Софія Ротару має намір продати готель в Криму Villa Sofia за 23 млн євро. Про це виданню розповіла російська співачка Анна Калашникова.

"Під час поїздки познайомилася з ріелтором, який в якості вкладення запропонував моїй родині викупити готель Ротару "Вілла Софія", - розповіла вона.

За інформацією видання, співачка вирішила позбутися нерухомості через відсутність концертів.

Спочатку Ротару хотіла за нього 25 мільйонів євро, повідомив ріелтор. Тепер же артистка знизила ціну на два мільйони - але і це недешево, вважає фахівець.

Російські журналісти стверджують, що продажем займається син Ротару Руслан Євдокименко.

Як відомо, готель знаходиться в центрі міста на фундаментах купалень Роффе, побудованих в 1897 році. Які на початку 90-х Ротару спочатку орендувала потім реставрувала. Номери в готелі коштують дуже дорого, ціни досягають 30 тисяч гривень за ніч (в російських рублях).

Раніше журналісти виклали фото і відео, де показали, як виглядає елітний будинок Софії Ротару.