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София Ротару продает свою VIP-гостиницу в аннексированном Крыму

17 мая 2021, 18:23

Украинская народная артистка София Ротару якобы занимается продажей дорогого имущества в Крыму.

София Ротару
София Ротару / УНИАН

Певица София Ротару владеет гостиницей в Крыму, незаконно захваченном Россией. В 2019 году стало известно, что шикарный отель прекратил работу со скандалами, а в 2021 году российские звезды стали распространять информацию о том, что Ротару намеревается от него.

Как сообщает КП.ру, София Ротару намеревается продать отель в Крыму Villa Sofia за 23 млн евро. Об этом изданию рассказала российская певица Анна Калашникова.

"Во время поездки познакомилась с риелтором, который в качестве вложения предложил моей семье выкупить отель Ротару "Вилла София", - рассказала она.

По информации издания, певица решила избавиться от недвижимости из-за отсутствия концертов.

Изначально Ротару хотела за него 25 миллионов евро, сообщил риелтор. Теперь же артистка снизила цену на два миллиона – но и это недешево, считает специалист.

Российские журналисты утверждают, что продажей занимается сын Ротару Руслан Евдокименко.

Как известно, гостиница находится в центре города на фундаментах купален Роффе, построенных в 1897 году. Которые Ротару сначала арендовала потом реставрировала. Номера в гостинице стоят очень дорого, цены достигают 30 тысяч гривен за ночь (в российских рублях).

Ранее журналисты выложили фото и видео, как выглядит элитный дом Софии Ротару.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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