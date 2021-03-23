Журналисты показали элитный дом Софии Ротару

София Ротару / УНИАН

Папарацци издания Kyiv Live провели расследование, в котором получили фото и видео с земли и неба, на котором зафиксировали шикарный особняк Софии Ротару с его огородами, леском, сторожами и аппаратом для глушения сигнала.

Как говорится в материале youtube-канал Kyiv LIVE, созданием интерьера занимались внук и невестка Софии Ротару.

В оформлении дома присутствуют украинские народные мотивы.

В доме панорамные окна, высокие потолки, гостиная с камином и со стеклянной стеной от пола до потолка. Кроме того, архитектор спроектировал дом с деревянных колод, которые купили в Финляндии.

Дом Ротару в Козине / кадр с репортажа

Также на территории дома есть гостевой домик, беседка в саду и специальное помещение для инвентаря. По данным риэлторов, такой дом можно приобрести минимум за два миллиона долларов, но цена занижена, из-з особенности планировка дома и засаженной территории.

Кроме того, журналисты обнаружили охрану на авто, пешую охрану территории, и охранную систему, которой заглушили дрон, с которого снимали особняк сверху.

Видео расследования Kyiv Live:

По словам журналистов, Ротару проводит локдаун с семьей.

Напомним, недавно в Сети обсуждали шикарный особняк Ротару в Козине. Тогда Журналисты не смогли получить таких кадров, как при этом расследовании.

Недавно папрацци обнаружили дом Олега Винника.

До Этого поднялся скандал из-за фото квартиры Андрея Данилко. Он резко отреагировал на фото, которые попали в Сеть, и назвал их фейковыми.