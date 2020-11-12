Андрей Данилко высказался по поводу публикации фото из "его квартиры"

Андрей Данилко / instagram.com/an.danilko

В сети появились фото, на которых якобы 3-уровневая квартира Андрея Данилко в знаменитом "звездном" доме на Крещатике недалеко от Майдана Независимости. Пока в сети обсуждали пышный стиль, и местами преувеличенную отделку квартиры, Андрей Данилко лично высказался о том, что думает по поводу этого вброса, и объявил, что квартира не его, и вообще под арестом.

"Единственная правда в этих материалах, что я действительно живу в этом доме. Но никто не знает, где именно.", - заявил Данилко в интервью КП.юа.

Кроме того, Андрей Данилко назвал фото безвкусицей, и намекнул, что знает владельца. А квартира - под арестом, то есть она должна быть под контролем государственных учреждений, если это так.

"Если уж кому-то так хочется что-то придумать, хотя бы со вкусом подбирали! Неужели думают, что я такое могу себе купить? Ужасный и безвкусный вид. И особняк какой-то ужасный. Я прекрасно знаю квартиру, о которой написано. Это третий этаж, не буду говорить, на каком живу я. И эта квартира, по-моему, под арестом.

Фейковая квартира Андрея Данилко / odnaminyta.com

А еще же пишут, что Сердючка шикует, жирует, вызывая такими статьями какой-то негатив, которого и так много. Писать надо или правду, или ничего", - возмутился он.

По словам артиста, живет он скромно, и даже домой особо никого не пускает - домработница, да Инна Белоконь ( мама Сердючки) иногда забежит.

Причем Данилко отметил, что сам смысл этого - хайп и непрофессионализм журналистов.

Дом Данилко / odnaminyta.com

"Думаю, просто подняли какую-то старую информацию столетней давности, что-то подобное уже было. Надо же что-то писать, а писать особо нечего, все уже по миллион пятому кругу по всему и всем прошлись, и надо что-то придумать, а информационного повода нет. Вот и все, вот и пишут.

Считаю, это просто непрофессиональный подход журналиста, он же изначально понимает, что это вранье. И ради чего? Чтобы все зашли, почитали и сказали что?", - сказал он.

Фейковая квартира Андрея Данилко / odnaminyta.com

Ранее в Сети к фото якобы квартиры Андрея Данилко добавили статью в негативном окрасе, которая не понравилась артисту.

Он даже вспомнил и сравнил историю о том, как на его день рождения журналисты всю ночь поджидали Инну Белоконь, чтобы снять ее выходящую из дома Сердючки.

Напомним, что осенью Андрей Данилко раскрыл секрет касательно Верки Сердючки.