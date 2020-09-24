Андрей Данилко раскрыл, почему Верку Сердючку не увидят без звезды

Ряд элементов образа Верки Сердючки никогда не поменяются, сообщил Андрей Данилко / УНИАН

Певец Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, сказал, что его сценический персонаж имеет постоянные элементы.

Тонкие ноги, вышиванка и звезда – это то, что уже никогда не поменяется в образе Верки Сердючки, рассказал артист в интервью телеканалу 1+1, которое опубликовано в YouTube-канале "Плюсов".

По его словам, звезда у Верки Сердючки – это не шапка, "это конечная форма, это ее голова".

"Когда мне задают вопрос: "Андрей, когда вы поменяете шапку?", глаза ищут какой-то тяжелый предмет. Я объясняю, что это не шапка, это конечная форма, это ее голова. Тонкие ноги, вышиванка и звезда – все скажут – Верка Сердючка. То есть все может меняться, а это уже не поменяется никогда", – поделился исполнитель.