В аннексированном Крыму закрылась шикарная гостиница Ротару

София Ротару / УНИАН

На аннексированном россиянами полуострове Крыму закрылась гостиница Вилла София, принадлежащая легенда украинской эстрады - певице Софии Ротару.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя персонала отеля.

"До 1 мая будет осуществляться полная реконструкция и ремонт здания внутри и снаружи", — сообщил он.

По данным источника, Вилла София уже недавно подвергалась ремонту, но "руководство так решило".

Отель Вилла София / instagram.com/villasofia_yalta/

Также сообщается о том, что многие номера в Вилле София пустовали, поскольку в среднем цена за сутки проживания достигала 82 тысяч рублей (около 30,6 тысячи гривен).

Напомним, ранее вспыхнул скандал из-за запланированного выступления Софии Ротару в Москве на фестивале Песня года 2019. Позднее стало известно, сколько денег составит гонорар певицы за этот концерт.



