В аннексированном Крыму закрылась шикарная гостиница Ротару

Большой и ценный актив, принадлежавший певице Софии Ротару, прекратил работать.
На аннексированном россиянами полуострове Крыму закрылась гостиница Вилла София, принадлежащая легенда украинской эстрады - певице Софии Ротару.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя персонала отеля.
"До 1 мая будет осуществляться полная реконструкция и ремонт здания внутри и снаружи", — сообщил он.
По данным источника, Вилла София уже недавно подвергалась ремонту, но "руководство так решило".
Также сообщается о том, что многие номера в Вилле София пустовали, поскольку в среднем цена за сутки проживания достигала 82 тысяч рублей (около 30,6 тысячи гривен).
Напомним, ранее вспыхнул скандал из-за запланированного выступления Софии Ротару в Москве на фестивале Песня года 2019. Позднее стало известно, сколько денег составит гонорар певицы за этот концерт.