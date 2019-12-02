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В аннексированном Крыму закрылась шикарная гостиница Ротару

2 декабря 2019, 09:04

Большой и ценный актив, принадлежавший певице Софии Ротару, прекратил работать.

Ротару
София Ротару / УНИАН

На аннексированном россиянами полуострове Крыму закрылась гостиница Вилла София, принадлежащая легенда украинской эстрады - певице Софии Ротару.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя персонала отеля.

"До 1 мая будет осуществляться полная реконструкция и ремонт здания внутри и снаружи", — сообщил он.

По данным источника, Вилла София уже недавно подвергалась ремонту, но "руководство так решило".

Отель Ротару
Отель Вилла София / instagram.com/villasofia_yalta/

Также сообщается о том, что многие номера в Вилле София пустовали, поскольку в среднем цена за сутки проживания достигала 82 тысяч рублей (около 30,6 тысячи гривен).

Напомним, ранее вспыхнул скандал из-за запланированного выступления Софии Ротару в Москве на фестивале Песня года 2019. Позднее стало известно, сколько денег составит гонорар певицы за этот концерт.  


 

Россия аннексия отель София Ротару Украина
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