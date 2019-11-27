Названа сумма гонорара Ротару за выступление в России

София Ротару / Instagram

В России озвучили сумму гонорара украинской певицы Софии Ротару, которая оказалась в центре скандала из-за запланированного выступления на фестивале Песня года 2019 в Москве. В частности, выступление Ротару на новогоднем корпоративе в декабре обойдется организторам в 60 тысяч долларов.

15 тысяч долларов идут на транспортные расходы и суточные коллектива певицы. Об это КП сообщил менеджер одного из московских агенств.

"Гонорар артистки на новогодний корпоратив в декабре нам объявили $60 тыс. Написали, что часть коллектива уже в Москве, София Михайловна живет в собственном жилье. Но есть дополнительные расходы - транспортные: на дорогу ее коллектива", - рассказал он.

В смете артистки посчитано проживание в гостинице, транспорт, суточные. Кроме того, обозначен перелет бизнес-классом для сестры певицы Аурики.

"Итого транспортные расходы по смете для нашего корпоратива составили: $15040. Но шла речь и о возможных скидках - все обсуждается", - добавил менеджер.

Фото crimea.kp.ru

София Ротару должна выступить на музыкальном фестивале Песня года 7 декабря. 14 декабря запланировано выступление артистки на фестивале Легенды ретро FM.

Напомним, ранее член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян обвинил Софию Ротару в том, что она отказалась ехать на Песню года 2018 и припомнил якобы ее заявление о финансировании украинской армии. Чиновник говорил, что певице нечего делать в России, предложил лишить ее госзваний, а также бойкотировать концерты.

За Ротару вступился Николай Басков. По его словам, артистку "загоняют за флажки".