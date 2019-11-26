"Бандеровцы забросают какашками": в РФ снова набросились на Ротару

София Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Скандал вокруг певицы Софии Ротару из-за ее помощи украинским бойцам на Донбассе не утихает. В этот раз на артистку набросилась российская пропагандистка Юлия Витязева.

Так, журналистка удивилась, почему Ротару не подала в суд, если информация о финансировании украинской армии не правда. Подобное заявление является реакцией на якобы фейковое интервью сестры певицы изданию Бульвар Гордона.

"Что касается якобы "фейкового" интервью сестры Ротару, то дала она его не кому-нибудь, а газете Гордона. На которого, по закону жанра, семья певицы теперь просто обязана подать в суд за клевету", – написала Витязева в своем Twitter-аккаунте.

Стоит отметить, что пользователи соцсети бурно отреагировала на пост пропагандистки: "Спич концертного директора Ротару можно сократить до: "София очень любит...деньги россиян". Так будет правильнее...", "Завтра, когда бандеровцы, забросают какашками, они начнут опровергать то, что сегодня опровергали", "Скабеева отлично протролила селючку. Теперь ей и здесь не комфортно и ВНА много вопросов задавать будут", "Это ротаровское усердие ради карателей было известно несколько лет. Мы тут это обсуждали. Но только сейчас это обсуждение стало шире. Людей достало лицемерие", "Вынуждена экономить" - пусть привыкает к жизни смертной. За свои слова надо платить)", "Все патриоты Украины сбежали за кордон, кто в Россию и верещат оттуда. А кто же будет вести борьбу внутри страны?", "Сначала серия концертов в ЛДНР, потом уже в Россию. Пусть в Донбассе на вспоможение карателям заработает...", "Почему какие-то, пардон, цыгане (молдаваны, румыны..), которым не хватает бабла и мозгов, хотя бы просто молчать, используют мой народ для развода...?????" и другие.

Напомним, что ранее член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян обрушился с критикой на певицу Софию Ротару после ее намерения выступить на Песне года. В свою очередь, сенатор Алексей Пушков, заявил, что Россия "устала от гастролеров".

После этого за певицу вступилась скандальная "депутат" Наталья Поклонская. Кроме того, открестился от спонсорства АТО и концертный директор артистки Сергей Лавров, заявив, что это абсолютная ложь.