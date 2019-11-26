  1. Главная
  3. Stars

"Бандеровцы забросают какашками": в РФ снова набросились на Ротару

26 ноября 2019, 17:58

Российская журналистка считает, что певица должна была подать в суд.

София Ротару
София Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Скандал вокруг певицы Софии Ротару из-за ее помощи украинским бойцам на Донбассе не утихает. В этот раз на артистку набросилась российская пропагандистка Юлия Витязева.

Так, журналистка удивилась, почему Ротару не подала в суд, если информация о финансировании украинской армии не правда. Подобное заявление является реакцией на якобы фейковое интервью сестры певицы изданию Бульвар Гордона.

"Что касается якобы "фейкового" интервью сестры Ротару, то дала она его не кому-нибудь, а газете Гордона. На которого, по закону жанра, семья певицы теперь просто обязана подать в суд за клевету", – написала Витязева в своем Twitter-аккаунте.

Стоит отметить, что пользователи соцсети бурно отреагировала на пост пропагандистки: "Спич концертного директора Ротару можно сократить до: "София очень любит...деньги россиян". Так будет правильнее...", "Завтра, когда бандеровцы, забросают какашками, они начнут опровергать то, что сегодня опровергали", "Скабеева отлично протролила селючку. Теперь ей и здесь не комфортно и ВНА много вопросов задавать будут", "Это ротаровское усердие ради карателей было известно несколько лет. Мы тут это обсуждали. Но только сейчас это обсуждение стало шире. Людей достало лицемерие", "Вынуждена экономить" - пусть привыкает к жизни смертной. За свои слова надо платить)", "Все патриоты Украины сбежали за кордон, кто в Россию и верещат оттуда. А кто же будет вести борьбу внутри страны?", "Сначала серия концертов в ЛДНР, потом уже в Россию. Пусть в Донбассе на вспоможение карателям заработает...", "Почему какие-то, пардон, цыгане (молдаваны, румыны..), которым не хватает бабла и мозгов, хотя бы просто молчать, используют мой народ для развода...?????" и другие.

Напомним, что ранее член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян обрушился с критикой на певицу Софию Ротару после ее намерения выступить на Песне года. В свою очередь, сенатор Алексей Пушков, заявил, что Россия "устала от гастролеров".

После этого за певицу вступилась скандальная "депутат" Наталья Поклонская. Кроме того, открестился от спонсорства АТО и концертный директор артистки Сергей Лавров, заявив, что это абсолютная ложь.

АТО Россия скандал София Ротару новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Бандеровцы забросают какашками": в РФ снова набросились на Ротару». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:32
"Открытая травля в России": Басков вступился за Ротару
18:03
Роналду опозорился на тренировке Ювентуса Видео
17:58
"Бандеровцы забросают какашками": в РФ снова набросились на Ротару
17:53
Политолог рассказал, кто из лидеров станет паровозом в переговорах "Нормандской четверки"
17:45
Путин раскрыл подробности разговора с Зеленским Видео
17:35
Украинский арбитр попала в топ-10 лучших в мире
17:29
Эксперт рассказал, какие опасности для Украины несет невыполнение Минских соглашений Видео
17:12
В центре Киева начали собирать елку на Новый год 2020, опубликованы фото Фото
17:05
"Я был одержим Шевченко": экс-игрок Челси выразил восхищение украинцем
16:55
Опасный Северный поток-2: Украина надеется на санкции США
16:40
Зимний маникюр 2020 – модный голубой маникюр зима 2020 с геометрией и вязаные ногти - 38 фото Фото Видео
16:37
Уайлдер - Фьюри: на кону боя будет пояс журнала The Ring
16:15
Погода на Новый год и Рождество: синоптик дал неожиданный прогноз
16:10
Разумков и Беленюк посетили Конча-Заспу
15:45
Ибрагимович снова заинтриговал своим будущим Видео
15:33
Тайны нормандского процесса: Зеркаль объяснила ожидания общества Видео
15:33
"Изнасилование – законно": Федина "зашкварилась" заявлением о режиме Зеленского
15:32
Голобородько вместо Зеленского: у Путина оконфузились с фото президента Украины Фото
15:22
Нурмагомедов - Фергюсон: бой состоится - известна точная дата
15:05
"Иди на х*й, пьяное чучело": Добкин жестко нахамил Порошенко из-за Путина
15:02
Помогал боевикам: заммэра Славянска заподозрили в терроризме
14:52
Барселона - Боруссия Д: где смотреть и прогнозы на матч Лиги чемпионов
14:50
"Подарок" для автомобилистов: на украинских АЗС подскочили цены на автогаз
14:33
"Очень секретно": Зеленский высказался об "украинском скандале" в США
14:29
Самые популярные товары в Черную пятницу новости компании
14:22
В Минэнерго предупредили о новых ценах на газ для населения
14:20
Гроб и венки: активисты под НБУ "хоронили" банковскую систему
14:20
Евро-2020 и ЧМ-2022 без России - чем грозит заключение WADA
14:02
Гороскоп на завтра: кому грозят досадные "ранения", а кому ждать любовный триумф
13:56
"Война перед дверью": в Германии напомнили Европе о Донбассе
13:50
Как Запад поставил на место Зеленского мнение
13:29
Зеленский резко ответил на предложение Коломойского
13:13
"Терпение железное": Кошевой рассказал, как поменялась его дружба с Зеленским Видео
13:11
Электронные сигареты нужно не запрещать, а разумно регулировать - New York Times
13:09
Есть угроза головному мозгу: появились свежие данные о состоянии Кулебы и его детей после жуткого ДТП
12:59
Тайный отдых на Мальдивах: ГБР добралось до паспортов Порошенко
12:46
Сенцов предложил в счет Крыма вернуть Украине ядерную бомбу Видео
12:43
Зачем такие сверхмеры? "Наполеона"-расчленителя Соколова могут этапировать в Москву
12:39
Дело банкира Гриценко: глава Укрэксимбанка заплатил миллионный залог
12:29
"Три страны будут уничтожать Зеленского": что ждет Киев на нормандской встрече – эксперт Видео
12:25
Угрозы Зеленскому: ГПУ готовит снятие неприкосновенности с Федины Видео
12:12
Российский журналист объяснил, чего Путин добивается по Донбассу
12:07
"Доцент на концерте Кобзона": на Донбассе внезапно ушел к праотцам известный боевик
12:04
Банкноты 200 и 50 гривен: в Украине вводят новые купюры и монеты Фото Видео
11:50
"Себе в ПХГ": Нафтогаз пригрозил России изъятием транзитного газа Видео
11:42
Танці з зірками 2019: Ксения Мишина высказалась о победе и Жене Коте Видео
11:40
Гремит оружие: российские подлодки пошныряли и постреляли в Черном море
11:25
Козырь в рукаве США: что может остановить Северный поток-2 мнение
11:20
Ожесточенная борьба и восхищение: что прочит гороскоп на новолуние 2019
11:18
"Просто завхоз": Соловьев попытался уничижить Зеленского из-за беседы с Путиным
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять