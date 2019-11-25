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"Абсолютная ложь": у Ротару "размазали" жесткие обвинения российского чиновника

25 ноября 2019, 19:04

Ротару бесплатно работает на фестивале Песня года, утверждает ее концертный директор.

Сергей Лавров сказал, что София Ротару не спонсировала АТО - София Ротару 2019
София Ротару не спонсировала АТО, сказал Сергей Лавров / instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская певица София Ротару никогда не спонсировала антитеррористическую операцию на Донбассе, не зарабатывает на российском фестивале Песня года, а в 2018-м не приехала на мероприятие из-за введенного уже экс-президентом Петром Порошенко военного положения.

Исполнительница никогда бы не спонсировала войну, рассказал ее концертный директор Сергей Лавров в эфире российской программы 60 минут.

По его словам, высказывания о том, что Ротару спонсировала войну - "абсолютная ложь", поскольку певице нужно поставить на ноги внуков, и она спонсирует их.

"…Ротару никогда не спонсировала АТО и не посылала банки с вареньем. То интервью сестры Лиды - полная подстава и ложь журналистов желтой прессы…", - утверждает Лавров.

Концертный директор добавил, что Песня года для всех артистов всегда была бесплатной, и певица на фестивале работает бесплатно. 

Читайте также"На *ер с пляжа, хватит обсирать": Пушков объяснил травлю "жадной бандеровки" Ротару в России"…В прошлом году Порошенко пытался ввести военное положение в Украине, и он его сделал. Мужчины от 18 до 60 лет не могли выезжать из Украины. И это случилось именно в тот день, когда Софии Михайловне нужно было выезжать на Песню года в поезде. И мы побоялись провокаций, потому что с поезда могли снять звукорежиссеров, балет, мужчину-администратора…", - объяснил Лавров.

Ранее стало известно, что София Ротару решила приехать в Россию и выступить на фестивале Песня года 2019. 

Член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при российской Госдуме Вадим Манукян обвинил певицу в том, что она в 2018-м отказалась ехать на Песню года и припомнил якобы ее заявление о финансировании армии Украины. Чиновник сказал, что Ротару нечего делать в РФ, предложил лишить ее госзваний и бойкотировать концерты.

АТО Петр Порошенко София Ротару песня года Сергей Лавров
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