Бойкотировать концерты и лишить госзваний: в России ополчились против Ротару

Ротару раскритиковали в России за поддержку Украины / Фото: Instagram/София Ротару

Член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян обрушился с критикой на певицу Софию Ротару после ее намерения выступить на Песне года.

В комментарии Дни.ру он вспомнил, что артистка отказалась выступать на концерте в минувшем году.

"Нечего Ротару делать в России после ее прошлогоднего отказа ехать в Россию на "Песню года" и еще заявила о финансировании украинской армии, — утверждает Манукян.

Чиновник предложил лишить Ротару госзваний и бойкотировать все ее концерты.

"Звания народной артистки СССР она больше не достойна после подобного недружественного поведения в отношении России, которая является правопреемницей Советского Союза. Я считаю, что нужно игнорировать любые ее концерты и выступления, раз уж у нее самой совести не хватает больше не приезжать в Россию и здесь зарабатывать", — заявил эксперт при Госдуме.

Читайте такжеСофия Ротару рассказала, где живет последние 10 летГлава комитета Совета Федераций РФ по соцполитике Валерий Рязанский поддержал коллегу и заявил, что многие исполнители критикуют Россию, но при этом продолжают зарабатывать деньги на концертных площадках.

Он также предложил ввести "инструменты влияния" на артистов-перебежчиков, но призвал отказаться от "черных списков".

В защиту Ротару высказался юморист Владимир Винокур, который призвал не смешивать творчество с политикой. Он заявил, что артистка всегда была любимицей публики и сейчас ничего не изменилось.

"Ее любят везде — в России, на Украине, в Молдове, в других странах за ее талант. Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты — это навсегда", — пояснил Винокур.

Как ранее сообщалось, Ротару записывает новогодний концерт, который покажет главный пропагандистский канал Россия1.

До этого София Ротару уже анонсировала свое участие в другом российском мероприятии - Новой волне 2019.