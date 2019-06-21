София Ротару собралась на гастроли в Россию

София Ротару едет в Россию/ Hyser

София Ротару, которая не один раз заявляла, что не видит смысла в гастролях по России, согласилась выступить на их популярном фестивале.

Заслуженная артистка Молдовы и Народная артистка Украины София Ротару собралась на Новую волну-2019 в Россию.

На официальном сайте мероприятия указано, что София Ротару станет главным гостем на открытии фестиваля Новая волна-2019 в России.

Начиная с 2004 года Ротару выступала в Юрмале практически ежегодно. Последний раз она выступала на фестивальной сцене в 2011 году.

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После оккупации Крыма и начала оккупации Донбасса, Россия перенесла фестиваль в Сочи, и Ротару его ни разу не посещала, при этом утверждала, что ей незачем гастролировать в России.

В связи с агрессией России многие украинские артисты отказались ездить в Россию на гастроли. На это также повлияло то, что российские звезды в начале оккупации Крыма собирали подписи в поддержку действиям Путина.

Сейчас в Украине гастроли в России не дают популярности к имиджу, но никакого наказания, кроме реакции в соцсетях артисты не получают.

Ранее Настя Каменских и Потап выступили на концерте экс-регионала. Также там были все подопечные Потапа и его продюсерской студии Mozgi.