Каменских и Потап выступили на корпоративе экс-регионала

Настя Каменских и Потап / Instagram

Настя Каменских и Потап зажгли на вечеринке ночью 19 июня.

Настя и Потап впервые после официальной паузы дуэта вышли на сцену вместе - они зажигали на юбилее (55-летии) бывшего регионала и БЮТовца основателя Таврийских игр Николая Баграева.

Основавший в конце 90-х Шоу Таврийские игры бизнесмен и депутат получил шикарную вечеринку с живым выступлением современных звезд шоубизнеса. Хотя, участники вечеринки еще не публиковали фото, видео с выступлений уже появилось в их Stories в Instagram.

Потап и Каменских / скриншот

Гостями были многие звезды, среди которых также экс-жена Потапа Ирина Горовая, Александр Пономарьов, Надя Дорофеева с мужем Дантесом, Позитив с женой Анной Завгородней, группа Mozgi, Мишель Андраде, Monatik, Тина Кароль и другие. Звезды почтили именинника своими выступлениями, и сами неплохо повеселились.

Надя Дорофеева / скриншот

В особенности, Настя и Потап спели и Не пара, и Чумачедчая Весна, и другие совместные песни. Надя Дорофеева выступала и с Позитивом, и зажгла дуэтом с Монатиком, а Мозги устоили шоу в костюмах.

Дорофеева и Monatik / скриншот

Николай Баграев - бизнесмен и депутат, в свое время сделал легендарный вклад в шоубизнес основав фестивали Таврійські Ігри и детский - Чорноморські Ігри.

Он основатель телеканалов М1 и М2, глава наблюдательного совета радио группы Тавр-медиа, президент компании Таврийские Игры, соорганизатор многих фестивалей.

Monatik / скриншот

Политическую карьеру начал в 2000-м , когда стал секретарем Экспертного совета промышленников и предпринимателей при Президенте Украины, а в 2002 - членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины (от президента).

Мишель Андраде / скриншот

С 2002 года он стал депутатом-мажоритарщиком, вступил во фракцию Єдина Україна, а с 2005 года - внефракционный член БЮТ. В 2011 году его исключили из партии Тимошенко, и он перешел в Партию Регионов, где состоял до 2014 г.

Ранее Настя Каменских в коже похвасталась откровенным фото.