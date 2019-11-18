София Ротару отправилась к Путину на концерты

София Ротару / Википедия

София Ротару после провала Олега Винника решила заняться популяризацией России в Украине, и заодно заработать побольше денег.

Певица София Ротару записывает для убийц украинцев новогодний концерт, который покажет главный пропагандисткий канал России Россия1.

"Свое участие в главном итоговом концерте 2019-го года София Ротару организаторам подтвердила. Певица приедет и снимется в одном из любимых новогодних концертов наших телезрителей – эфир Песни года покажут 1 и 2 января 2020 года на канале Россия 1", - пишет издание КП.

Но этим похождения Ротару в России не закончится. Певица, которая уже давно числится Народной артисткой Украины поедет развлекать агрессора еще в другом шоу 14 декабря, а также рассматривает участие в нескольких корпоративах.

"Ожидается выступление Софии Ротару 14 декабря на фестивале Легенды ретро FM. Также София Михайловна рассматривает предложения о выступлении на новогодних корпоративах в Москве", -добавили в издании.

По информации российских СМИ, гонорар за выступление складывается из двух частей – оплата транспортных расходов певицы и ее коллектива из Украины в Россию, проживание, а также самого концерта. Гонорар за корпоратив в этом сезоне – $50 – 60 тыс.

Примечательно, что Ратару числиться первая в списке вместе с такими любителями Путина и "ЛДНР", как Александр Буйнов, Лолита Милявская, Диана Арбенина, Елка, Николай Басков, Валерия и другие.

До этого София Ротару уже анонсировала свое участие в другом российском мероприятии - Новой волне 2019.

Ранее в скандал попал Олег Винник, который решил принять участив в российском пропагандистском мероприятии - акции, которая закончилась съемками клипа МыЗаМир. В нем приняли участие самые отъявленные украинофобы и приспешники Путина. А организаторы мероприятия, которые прикидывались в мирных намерениях признались, что считают Крым российским.

После этого, Олега Винника внесли в список Миротворца, и он попытался реабилитироваться, дав пресс-конференцию, на которой Винник отказался высказывать свою политическую позицию.