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Олег Винник отказался признавать Россию агрессором

1 октября 2019, 15:47

Олег Винник во время общения с журналистами отказался называть свою позицию по агрессии России в Крыму и на Донбассе.

Винник
Олег Винник отказался назвать свою позицию по Крыму и Россие / Instagram

Олег Винник во время пресс-конференции пообщался с журналистами, чтобы объяснить свое участие в российском пропагандистском ролике вместе в крымнашистами.

Олег Винник не смог ответить на вопросы о том, является ли Россия агрессором в Украине, сойдя на отвлеченную тему, и отказавшись называть свою позицию.

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"Вы хотите услышать, как я считаю, а я хочу, чтобы услышали наши снова-таки люди, которые в нашей стране имеют право решать вопросы мира - снова-таки - президент, наша власть", - сказал Винник.

У него спросили про сказку - что же он будет делать, если в его дом ворвутся захватчики.

"Вы будете бороться, но если у вас не хватает на это силы, что вы будете делать? Сначала, если вы человек цивилизованный и адекватный, сначала буду обращаться в специальные органы, которые смогут вернуть вам ваш дом. ... Я не хочу, чтобы меня считали героем, или предателем. Но мне важен суд другой - не тот, что тут на Земле. Мне важно то, что я делаю и чувствую", - сказал он.

Олег Винник добавил, что он всегда говорит об этом на своих концертах, что он хочет мира всем.

Кроме того, певец возмущен тем, что артистам выступать в Крыму нельзя - иначе на них навешивают ярлыки предателей.

"Если все говорят "Крым наш", почему наши соотечественники едут туда отдыхать, то это нормально? Это ведь разрешено законом? Мы должны закон уважать. Но наши соотечественники имеют право ездить в Крым", - сказал Олег Винник.

Винник поинтересовался, почему он не может выступать в Крыму.

"Но, опять таки, я, который начинал выступать в 2011 или 2012 году в Юбилейном в Крыму. Я могу как артист сейчас поехать в Крым и сделать концерт для соотечественников? Если поедет артист и даст концерт в Крыму для наших людей, он кем для вас будет? Предателем. Так о чем мы говорим? Если мы кричим Крым наш, то почему я не могу поехать туда выступить?" - возмутился Винник.

Ранее Винник признался, что не обратил внимание на пропаганду в проекте РФ

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