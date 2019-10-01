"Это не мое дело": Винник не обратил внимание на пропаганду в проекте РФ

Олег Винник / скриншот

Олег Винник и его продюсер Александр Горбенко на пресс-конференции пообещали ответить на все вопросы по поводу участия Винника в пропагандистском российском ролике.

Во время общения с прессой Олег Винник признался, что его не волнует политика, и он не видит, что проект, в который его втянули, имел все мотивы российской пропаганды по оккупированном Крыму и Донбассе.

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"Я не знаю таких вещей, я сказал, что сказал. Все остальное - это не мое дело - пускай в этом разбираются специалисты", - сказал Винник на вопрос о том, почему он не заметил, что само название проекта дублирует российскую пропаганду на Донбассе и в Крыму.

Кроме того, Олег Винник ушел от прямых ответов на вопросы: "Чей Крым?" и "Россия - агрессор?" заявив, что он далек от политики и выступает за мир. Он заявил, что он, как и большинство в мире хочет мира, поэтому не задумывается о другом.

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