Не виноватая я: продюсер "отмыл" Винника от работы с пропагандистами Кремля

Александр Горбенко / Facebook

Олег Винник со своим продюсером Александром Горбенко устроили публичное объяснение участия Винника в пропагандистском ролике, снятым российскими звездами крымнашистами.

Винник и Горбенко ответили на вопросы прессы во время пресс-конференции, которую транслировал ТСН в Facebook.

Горбенко рассказал, что все переговоры с организаторами вел он. Кроме того, он знал, что организаторы из Москвы, но думал, что проект международный.

"Нам прислали огромный список артистов, с которыми ведутся переговоры: Анджелина Джоли, Ди Каприо, Андре Бочелли, Алессандро Сафина, группа Rammstein. Это презентовалось не как российский проект, а как международный - к Дню мира ООН", - рассказал продюсер Винника.

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Продюсер заявил, что у них не разбирались, кто именно будет участвовать в проекте.

Горбенко отметил, что проект позиционировался не как политический или коммерческий - только люди искусства.

"Необходимо было записать на матовом фоне речь: призыв к человечеству, слова мира. Произнести его на языке своей страны и сказать на языке своей страны "Всем мир". Мы это сделали в Киеве, на Шулявке, в фотостудии... Никто ни в каких съемках клипа не принимал участие", - заверил представитель украинского певца.

По словам Горбенко, после выхода клипа он сразу написал организаторам и попросил убрать кусок с Винником.

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"То, что нас в этот клип вставили, - это их ответственность и на их совести", - заявил продюсер.

Также Горбенко заявил, что по словам организаторов, из Украины велись переговоры только с Винником - потому что его слово весомо.

Когда у Горбенко спросили, почему его не напугало участие в российском продукте, он отмазался заявлением, что "они не знали".

"Ну, во-первых, это не презентовалось, как российский продукт, это презентовалось, как международная акция. То есть не было акцента, что это была российская, или не российская", - сказал он.

Ранее Винник не смог ответить на вопрос, чей Крым, и спровоцировал продолжение скандала.