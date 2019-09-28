"Он не наш, не считаю, что его забрали": Винник ответил на вопрос, чей Крым

Олег Винник / Скриншот

Украинский певец Олег Винник, который недавно угодил в базу проекта Миротворец, ответил на вопрос о принадлежности аннексированного Россией Крыма.

Своими мыслями он поделился в интервью Викнам, комментируя резонанс после его участия в акции российских пропагандистов #всеммир.

"Я не буду ничего делить и говорить, чей Крым. Мне кажется, сегодня говорить об этом ненужно, это ничего не дает. Когда ты кричишь: "Наш Крым". А он не наш, на сегодняшний день. Мы имеем то, что мы имеем, есть факт и мы будем кричать, что наш? Тогда почему мы ничего не решаем? Если быть конкретно откровенным, за Крым не умер ни один солдат, не погиб… Что дорого, Крым или Донбасс, или Украина? Зачем мы делим? Я не считаю, что Крым забрали и он дороже за все остальное, за жизни, за судьбы наших людей украинцев, соотечественников. Десятки тысяч людей погибли в непонятной войне для меня, которая называется АТО", - заявил Винник.

Как известно ранее Винник засветился в ролике, который сняли российские звезды, поддержавшие аннексию Крыма РФ.