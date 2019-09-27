Олега Винника внесли в базу Миротворца

Олег Винник влип в историю из-за работы с российскими звездами/ пресс-служба

Украинский певец Олег Винник оказался в базе сайта Миротворец после того, как принял участие в российском проекте Мир 519.

Олег Винник решил принять участие в мероприятии в честь Дня мира, но выбрал для этого российский проект, который не лучшим образом использовал украинца для пропаганды.

В "чистилище" Винник попал после того, как снялся в видео российских звезд среди которых было большинство сторонников президента РФ Путина.

Их список организаторы проекта опубликовали в описании к клипу:

"Владимир Познер, Мирей Матье (Франция) , Алессандро Сафина (Италия), Олег Винник (Украина), Валерия, Сосо Павлиашвили, Игорь Крутой, Зара, Тамара Гвердцители, Денис Клявер, Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов, Максим Покровский, Яна Поплавская, Максим Аверин, Ксения Алферова, Нонна Гришаева, Настя Князева, Квартет И (Камиль Ларин, Леонид Барац, Александр Демидов), Эвклид Кюрдзидис, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Оксана Федорова, Влади Блайберг (Израиль), Алексей Кортнев, Авраам Руссо, Дмитрий Певцов, Аскольд Запашный, Линда и другие."

"Участник российской пропагандистской антиукраинской акции #всеммир, направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны на Украину", - говорится в описании статьи на сайте о Виннике.

Напомним, в сети возникла волна возмущения из-за ролика. В нем артисты, посещавшие оккупированный Крым, поддерживающие политику Путина, который развязал войну на Донбассе, где почти каждый день гибнут люди, неожиданно заговорили о мире и "братьях".

Заметим, что как только ролик с певцом появился в Сети, у Винника прокомментировали его участие в российском проекте. Пресс-служба заявляет, что его участие в российском проекте не противоречит жизненной и патриотической позиции исполнителя.