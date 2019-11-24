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"На *ер с пляжа, хватит обсирать": Пушков объяснил травлю "жадной бандеровки" Ротару в России

24 ноября 2019, 07:39

Российский сенатор ответил на заявление директора 72-летней певицы Софии Ротару о том, что кто-то организовал травлю артистки.

Пушков
Пушков обїяснил травлю Ротару в РФ / Фото: Reuters

Сенатор Алексей Пушков, который ранее предостерег Украину от сотрудничества с Польшей, заявил, что Россия "устала от гастролёров".

Отметим, именно такими словами Пушков ответил на заявление директора 72-летней певицы Софии Ротару о том, что кто-то организовал травлю артистки.

"Никакого заказа на травлю Ротару, конечно же, нет. Но у нас устали от гастролёров, которые приезжают делать деньги в России", — написал Пушков в "Твиттере".

Также сенатор напомнил, как Россию "кляла почём зря" Нино Катамадзе и как "выдумывала сказки" о запрете поездок в Крым Лайма Вайкуле.

Отметим, в комментариях Пушкова многие россияне поддержали.

"Повторюсь: пока мы не научимся посылать всех хулящих Россию на три буквы, вся эта камарилья ненавистников будет только множится. Их надо бить по самому для них дорогому - по кошельку", - высказался Дмитрий Федоров.

"Прошмандовка: и нашим, и вашим, абы гроши! Основоположница "фанеры" на советской эстраде. Жадная до умопомрачения: не могла забрать букеты с собой, рвала лепестки в гост. номере -чтоб никому не досталось. На корпоративах требует заоблачные гонорары. Вытащила на эстраду 2 сестёр", - добавил Григорий Спектор.

"ВСУ срочно нужна финпомощь для приобретения снарядов, которыми бандерофашисты-укрокаратели неистово лупят по школам, детсадам и больницам Донбасса, вот патриотка щеневмерлой колонии США Ротару и едет подхалтурить, дабы внести свою лепту в осуществляемый киевской хунтой геноцид", - отметил Алексей Кулаков.

"На хер с пляжа. У нас своих безголосых старых фанерщиков полно", - подчеркнул некий А.С.Крышкин.

"Гнать в шею и хватит оправдываться перед бандеровкой", - лаконично сказал Борис Камчатский.

"Не фиг ей тут делать! Хватит нас обсирать", - вставил свои пять копеек Олег Олегов.

Читайте такжеСофия Ротару отправилась к Путину на концертыНапомним, ранее в России ополчились против Софии Ротару. Член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян обрушился с критикой на певицу Софию Ротару после ее намерения выступить на Песне года.

"Нечего Ротару делать в России после ее прошлогоднего отказа ехать в Россию на "Песню года" и еще заявила о финансировании украинской армии, — заявил Манукян.

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