"Что там у хохлов?": "чучело лаптеходное" Пушков предостерег Украину от сотрудничества с Польшей

Алексей Пушков оценил сотрудничество Украины и Польши / Twitter

Российский сенатор Алексей Пушков, который ранее обвинил Украину в срыве встречи нормандской четверки, оценил начало поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США вУкраину.

Пушков подчеркнул, что США и Польша, куда прибыли американские танкеры с СПГ, хотят помочь Украине "в достижении "энергетической независимости".

"Заработать они хотят — точно, а Украину сделать зависимой от себя", — отметил Пушков на своей странице в Твиттере.

Более того, Пушков усомнился в эффективности американских поставок, добавив, что это "далеко и неликвидно".

Отметим, слова Пушкова вызвали бурную реакцию в Сети, и под его сообщением появилась масса коментариев.

"Если украинские "стратеги" будут такими же тупоголовыми, а иного варианта не просматривается, то выйдет. Очень выйдет. Украинцы будут ещё больше платить за газ. Вот и всё. Очередной Майдан будет расстрелян", - высказался некто под ником Старик Ромуальдович.

"А мы не хотим сделать зависимой от себя?", - вопрошает Афанасий Борщев.

"Я вам скажу даже больше. России предстоит очень тяжёлый 2020 год. Государство превратится в печальное царство, где будет царить: СТРАХ, УЖАС, ОТЧАЯНЬЕ, БЕЗЫСХОДНОСТЬ" - предсказал некий Радомир Рдяный.

"Если у них получилось из русских людей сделать безмозглое нацистское антирусское стадо, то всё остальное вообще легко получится...", - пишет Геннадий Соснюк.

"Вполне реальный план, что Польша с 22 года не будет потреблять российский газ, а перейдет на катарский и американский СПГ, плюс свои PGNiG объемы. Украине сложнее, но существенную долю покупать по этому же каналу они смогут вполне", - убежден Евгений Валяев.

"Надвигается любимая наша русская Зимушка-зима! В доме тепло и уютно, форточка открыта. А что там у хохлов? Да пох.. .", - добавил Александр Запаренко.

"Какое-то чучело лаптеходное, комментирует новости Украины))) Унитазы верните, падальщики", - высказался некто под ником Мочить в сортире.

Напомним, ранее в Польше ожидали на прибытие сжиженного газа LNG из США, который предназначен для дальнейшей транспортировки в Украину, сообщил в Варшаве вице-президент польской нефтегазовой компании PGNiG Мацей Возняк.