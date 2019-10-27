"Пошли на хер и не пудрите мозги": у Путина обвинили Украину в срыве встречи нормандской четверки

Алексей Пушков отреагировал на поездку Зеленского в Золотое / Twitter

Попытка президента Украины Владимира Зеленского уговорить добровольцев сложить оружие и покинуть зону военного конфликта в Донбассе в очередной раз продемонстрировала "нулевую готовность" Киева к прекращению войны, заявил российский сенатор Алексей Пушков, который ранее потирал руки из-за слов Зеленского в адрес Ангелы Меркель.

"Бойко прав, говоря, что Киев не готов к разведению войск. Пока Зеленский уговаривает "добробатов" покинуть позиции, момент для встречи [нормандской] "четвёрки" сдвигается в неясное будущее. Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО. Да, готовность нулевая", — написал Пушков на своей странице в Твиттере.

Отметим, в комментариях словам Пушкова стали активно комментировать.

"Вывод напрашивается не утешительный: Украина стала игилом", - высказался некий Ас Креф.

"Как ещё Зеленский не подрался с этим правосеком !??", - добавил Латышев Герман.

"Это уже не кино для киевского президента Зеленского, которого вооруженные украинские неонацисты (бандеровские последователи) публично оскорбили и выгнали с территории, которую они оккупировали. Так и до очередного киевского госпереворота рукой подать...", - добавил Альберт Битуцкий.

"Тема Украины уже давным давно у всех в печени и у украинцев, и тут... Людей больше интересуют когда тут жить нормально станет...", - вставил свои пять копеек некий Дмитрий.

"Не нужно сопли жевать. Пора и Путину высказаться на этот счет. Не готовы отвести войска - пошли на хер и не пудрите мозги!", - отметил некто под ником Конь педальный.

"/ Бойко прав, говоря, что Киев не готов к разведению войск. / Рано или поздно ( скорее всего, на след. неделе ) разведение войск будет. Готовы ли Бойко и другие отвечать за свои слова ?", - вопрошает Мартин Перера.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский после двухдневной поездки в Золотое Луганской области на линии разграничения и разведения сил и средств заявил, что ему важно было услышать украинцев, которые ждут мира.

"Провел два дня в Золотом. Ездил на передовую. Встречался с учителями и врачами, которые, несмотря на сложные условия, продолжают делать свою работу. Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведении войск. Понял одно - все хотят мира. Все готовы к разведению", - говорится в сообщении официального канала президента Украины.

Также ранее один из участников блокады разведения сил на Донбассе, ветеран полка Азов Денис (позывной Янтарь), который до этого общался с президентом Владимиром Зеленским, рассказал о дальнейших планах своих побратимов.

По его словам, он вместе с другими участниками акции не собираются покидать поселок Золотое-4.

"Не знаю, какой у него [Зеленского] дальше план, но мы будем оставаться тут дальше пока будет угроза бессмысленного разведения и утраты территории Украины", — заявил ветеран АТО.