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"Ме" до "пи" то, что вякает "Зе": в России потирают руки из-за слов Зеленского в адрес Меркель

29 сентября 2019, 09:17

Пушков убежден, что слова Зеленского о Меркель сулят Украине неприятности.

Российский сенатор Алексей Пушков, который ранее отреагировал на на заявление США о "руке Кремля" в скандале вокруг разговора Зеленского и Трампа, решил подлить масла в огонь и прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель.

Зеленский, Меркель
Зеленский обидел Меркель, в РФ потирают руки / Фото www.president.gov.ua

"Вы абсолютно правы, не просто на 100%, но реально на 1000%. Я могу сказать следующее: я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Макроном, и я сказал им, что они не делают так много, как это необходимо, по вопросу санкций. Они не усиливают санкции. Они не делают так много, как должны были бы делать для Украины", - сказал в июльском телефонном разговоре согласно обнародованной на сайте Белого дома стенограмме Зеленский Трампу.

Так вот, Пушков убежден, что слова Зеленского сулят Украине неприятности.

"После публикации беседы с Трампом Зеленского могут ждать трения с Берлином. Немцам явно не понравился пассаж, где Трамп говорит, что "Меркель много говорит, но мало делает", а Зеленский отвечает: "Вы правы даже не на 100, а на все 1000 процентов". Меркель это точно не оценила", — написал Пушков на своей странице в твиттере.

Отметим, в комментариях под сообщением Пушкова нашлось много умников, которые тоже решили высказаться о международной обстановке.

"Меркель еще в 2015 году должна вдуть Петру за саботаж Минского соглашения, она же только поддерживала Украину молча", - убежден Валерий Линде.

"Ме" до "пи", то что вякает "Зе". А россиянам "пох" и Зе и Ме и Ма и США", - добавил некий Сергей.

"Ну , транша теперь точно не будет", - считает Галина Матушкина.

Читайте также"Две руки Кремля": Лавров вставил свои пять копеек в скандал вокруг Трампа и ЗеленскогоНапомним, ранее Владимир Зеленский объяснил обвинения в адрес Европы в разговоре с Дональдом Трампом. Президент Украины заявил, что в разговоре с Дональдом Трампом негативно высказался в адрес стран Европы и их лидеров, поскольку это был сложный период ослабления санкций против РФ. Однако он акцентировал, что благодарен партнерам за любую помощь.

"Я вам скажу честно, смотрите, я за каждое свое слово отвечаю. Я много раз благодарил и благодарю, и продолжаю ... сейчас на встрече с президентом Трампом я сказал, что благодарен за любую помощь для Украины - от наших европейский лидеров, от госпожи Меркель, от господина Макрона, и от многих", - сказал он на пресс-конференции после встречи с Трампом.

Также ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник отгрузил комплимент Ангеле Меркель. По его словам, президент Владимир Зеленский высоко ценит личный вклад канцлера Ангелы Меркель в урегулирование ситуации на востоке Украины.

"Президент Зеленский высоко ценит огромный личный вклад канцлера", - прокомментировал происходящее украинский посол.

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