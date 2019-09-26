Зеленский объяснил обвинения в адрес Европы в разговоре с Трампом

Зеленский заявил, что отвечает за каждое обвинение в адрес Европы / Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с Дональдом Трампом негативно высказался в адрес стран Европы и их лидеров, поскольку это был сложный период ослабления санкций против РФ. Однако он акцентировал, что благодарен партнерам за любую помощь.

"Я вам скажу честно, смотрите, я за каждое свое слово отвечаю. Я много раз благодарил и благодарю, и продолжаю ... сейчас на встрече с президентом Трампом я сказал, что благодарен за любую помощь для Украины - от наших европейский лидеров, от госпожи Меркель, от господина Макрона, и от многих", - сказал он на пресс-конференции после встречи с Трампом.

По словам Зеленского, как раз в это время Россию вернули в ПАСЕ и продолжалось строительство Северного потока-2. И эти решения были приняты задолго до его вступления в должность главы государства.

Читайте такжеПервая встреча Зеленского и Трампа: о чем говорили президенты"Я ни о ком ничего плохого не хочу говорить, все кто нам помогают, мы всех благодарим. Но я сказал правду, потому что Северный поток для нас - это угроза. Большая угроза энергетической безопасности. Потому что мы можем потерять транзитные деньги ...

Мое видение, личное, Северный поток - это постепенное снятие санкций, это мое личное видение. А за все остальное мы благодарим. Действительно, большую помощь нам оказывают страны Европейского Союза", - подытожил Зеленский.

Как ранее сообщалось, пресс-секретарь верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Майя Коциянчич эмоционально отреагировала на критику в отношении стран ЕС и их лидеров, которая прозвучала в разговоре президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа.

Напомним, на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.

Главредсделал полный перевод документа.