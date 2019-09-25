В Евросоюзе недовольны стенограммой разговора Зеленского и Трампа

Майя Коциянчич утверждает, что Украина получала беспрецедентно много финансовой помощи в последние годы / Фото: verelq.am

Пресс-секретарь верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Майя Коциянчич эмоционально отреагировала на критику в отношении стран ЕС и их лидеров, которая прозвучала в разговоре президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа.

"Будучи убежденным сторонником Украины и ее демократического пути, и признавая беспрецедентные проблемы, с которыми сталкивается Украина, и беспрецедентные усилия по проведению реформ после революции 2014 года, Европейский союз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал свыше 15 миллиардов евро грантов и займов для поддержки процесса реформ", - цитирует спикера Радио Свобода.

По словам Коциянчич, отдельные страны-члены ЕС предоставляли взносы, которые были направлены Украине в качестве материальной помощи. Всего за последние годы было перечислено более 15 млрд евро.

Читайте такжеПервая встреча Зеленского и Трампа: о чем говорили президенты"Последовательным месседжем было - чем больше реформ в Украине, тем больше поддержки ЕС. И за последние 5 лет в результате этой амбициозной программы реформ, решительно поддерживаемой и сопровождаемой Европейским союзом, Украина достигла большего, чем два десятилетия назад", - подчеркнула она.

Напомним, на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.

Главред сделал полный перевод документа.