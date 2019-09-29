Бундестаг обиделся на Зеленского: посол Украины отгрузил комплимент Меркель - СМИ

Зеленский пожаловался Трампу на Меркель, ситуацию пытается вырулить посол / Reuters

Глава украинского государства Владимир Зеленский, который в телефонном разговоре 25 июля поддержал слова президента США Дональда Трампа о том, что канцлер Германии Ангела Меркель делает для Украины не так много, как в ее силах, тем самым оскорбил немецкое правительство и и лично бундесмаму.

"Вы абсолютно правы, не просто на 100%, но реально на 1000%. Я могу сказать следующее: я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Макроном, и я сказал им, что они не делают так много, как это необходимо, по вопросу санкций. Они не усиливают санкции. Они не делают так много, как должны были бы делать для Украины", - сказал в июльском телефонном разговоре согласно обнародованной на сайте Белого дома стенограмме Зеленский Трампу.

Так вот, немецкий еженедельник Spiegel пишет, что никто не учёл дипломатических усилий Меркель при телефонном разговоре Трампа с Зеленским.

"В первую очередь, именно канцлер Германии и бывший тогда министром иностранных дел Штайнмайер сделали все для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта", — подчеркнул лидер фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених.

В то же время, ответственность за данную конфликтную ситуацию Германия возложила на США. Глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген убежден, что телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского красноречиво продемонстрировал, что американский лидер использует власть в своих личных целях, в частности для грядущей предвыборной гонки.

Добавим, что посол Украины в Германии Андрей Мельник при этом заявил, что президент Владимир Зеленский высоко ценит личный вклад канцлера Ангелы Меркель в урегулирование ситуации на востоке Украины.

"Президент Зеленский высоко ценит огромный личный вклад канцлера", - прокомментировал происходящее украинский посол, передает РБК-Украина.

Читайте также"Путинский пуделек" увидел сговор Трампа и Зеленского против Меркель и МакронаНапомним, ранее Владимир Зеленский объяснил обвинения в адрес Европы в разговоре с Дональдом Трампом. Президент Украины заявил, что в разговоре с Дональдом Трампом негативно высказался в адрес стран Европы и их лидеров, поскольку это был сложный период ослабления санкций против РФ. Однако он акцентировал, что благодарен партнерам за любую помощь.

"Я вам скажу честно, смотрите, я за каждое свое слово отвечаю. Я много раз благодарил и благодарю, и продолжаю ... сейчас на встрече с президентом Трампом я сказал, что благодарен за любую помощь для Украины - от наших европейский лидеров, от госпожи Меркель, от господина Макрона, и от многих", - сказал он на пресс-конференции после встречи с Трампом.