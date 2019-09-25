Зеленский пожаловался Трампу на Меркель и Макрона / president.gov.ua

Глава украинского государства Владимир Зеленский во время телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом 25 июля 2019 года пожаловался на лидера Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которые делают не так много, как в их силах, для помощи Украине в борьбе против России.

Отметим, об этом стало известно из обнародованной Белым домом стенограммы разговора двух президентов.

"Вы абсолютно правы, не просто на 100%, но реально на 1000%. Я могу сказать следующее: я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Макроном, и я сказал им, что они не делают так много, как это необходимо, по вопросу санкций. Они не усиливают санкции. Они не делают так много, как должны были бы делать для Украины", - сказал в июльском телефонном разговоре Зеленский Трампу.

Кроме того, по мнению украинского президента, хотя ЕС должен быть крупнейшим партнером Украины, "технически США намного более крупный партнер, чем ЕС".

И США делают больше ЕС, особенно когда речь идет о санкциях против России.

Напомним:

24 сентября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который ранее в очередной раз открестился от давления на Владимира Зеленского, внезапно расхрабрился и дал добро на публикацию неотредактированной полной версии телефонного разговора со своим украинским коллегой в июле.

"Я сейчас в ООН представляю нашу страну. Я разрешил завтра опубликовать полную, полностью рассекреченную и неотредактированную стенограмму моего разговора с президентом Украины Зеленским", - написал Трамп в Twitter.

22 сентября стало известно, что Дональду Трампу грозит импичмент из-за давления на Владимира Зеленского, если оно будет доказано, заявил глава комитета по разведке американского Конгресса Адам Шифф.

"Если президент, по сути, сдерживает военную помощь и в то же время пытается угрозами заставить иностранного лидера сделать что-то незаконное, очернить его оппонента в президентской кампании, тогда это может быть единственным средством", — подчеркнул американский политик.