"Россия вместо туалетной бумаги": в Москве отреагировали на заявление США о "руке Кремля"

Мария Захарова ответила США о "руке Кремля" в телефонном скандале / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая ранее устроила истерику из-за речи Зеленского в ООН, посмеялась над словами спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности Москвы к публикации разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского на сайте Белого дома.

"Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины, то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней", — написала дипломат в своём фейсбуке.

В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что спикеру палаты представителей США Ненси Пелоси стоит научиться делать ответственные заявления.

Пушков также призвал Пелоси не сотрясать воздух.

"Россия не причастна к беседам Трампа с Зеленским - это всем ясно. Попытка привязать к ним Россию выглядит просто глупо", — высказался Пушков в своем твитере.

Отметим, в комментариях граждане смеются над старушкой Пелоси.

"В марте у девушки 80 летний юбилей...а она всё спикает...!", - высказался пользователь Сети.

"Она за свои слова уже не отвечает по возрасту", - добавил другой пользователь Сети.

"На бабушек нельзя обижаться. Им можно только сочувствовать", - считает Алекс Иванов.

"У них "чо" Россия вместо туалетной бумаги, может наждачку им подбросить?", - вопрошает Валерий Шишкин.

"Сорри, а к какому месту-то руку приложила? Как бы теперь не обвинили в харассменте...", -поинтересовался Владимир Федоров.

Читайте также"Идеальный телефонный разговор с Зеленским": Трамп задумался об обете молчанияНапомним, ранее глава Палаты представителей (нижней палаты Конгресса США) Нэнси Пелоси утверждает, что к раздутию скандала с телефонным разговором Дональда Трампа и Владимира Зеленского причастна Россия.

"Кстати, я думаю, что Россия приложила к этому [скандалу из-за беседы Трампа с Зеленским - Главред] руку", — сказала Пелоси.

При этом глава Палаты представителей не стала детальнее рассказывать о роли России в скандале, лишь упомянув, что Москва наверняка вмешивалась в выборы президента США-2016.