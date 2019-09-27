Боевик и братоубийца: Захарова устроила истерику из-за речи Зеленского в ООН

Мария Захарова / Reuters

Одиозная представительница министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова разразилась гневными высказываниями в адрес погибшего на Донбассе оперного певца Василия Слипака. Известного своими скандальными антиукраинскими высказываниями дипломата привела в бешенство речь президента Украины Владимира Зеленского об украинском герое во время его выступления на Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Когда показывают пулю и говорят, что это пуля, которая убила оперного певца, который выступал здесь, на Манхеттене, – это неправда! Эта пуля убила "боевика", который сражался в рядах Правого сектора!", - язвительно заявила Захарова в эфире кремлевской пропагандисткой программы 60 минут.

При этом она обвинила главу украинского государства в распространении дезинформации.

2Это просто классический пример отвлечения внимания и, по большому счету, элемент дезинформации!" – считает одиозный дипломат.

Кроме того, она снова напомнила российским зрителям страшилки о запрещенной в РФ организации.

"Это не певец, это не оперная дива, которая случайно пала жертвой. Это человек, который сделал выбор, занял сторону в братоубийственной войне! И эта сторона была точно не под какими-то правильными, высокими лозунгами. Мы все прекрасно знаем, что такое "Правый сектор"!" – добавила разозленная украинофобка.