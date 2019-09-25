Российский пропагандист призвал ввести санкции против Украины

Владимир Соловьев жаждет санкций в отношении России / Утро

Одиозный российский ведущий и пропагандист Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского на выступлении в ООН, который обвинил Россию в ведении войны в центре Европы.

В Twitter Соловьев поинтересовался, почему же Москва не учреждает контрмеры в отношении России.

"Где наши контрмеры, (в народе называемые санкции) против Украины? Мы же грозились их ввести", — спросил Соловьев.

Он также отметил, что действующий президент Украины является "Порошенко 2.0".

Кроме того, ведущий добавил, что, если Россия ведет боевые действия против украинского государства, то Украина должна объявить войну российской стороне. Соловьев добавил, что в ином случае Зеленский лгал с трибуны ООН.

Напомним, Зеленский, во время выступления в Нью-Йорке в рамках очередной Генассамблеи ООН, показал пулю, которой был убит в зоне военного конфликта на Донбассе доброволец и известный оперный певец Василий Слипак.

Ранее в Офисе президента рассказали, о чем говорили на Генассамблее ООН Владимир Зеленский и глава МИД РФ Сергей Лавров.