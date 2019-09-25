На выступление Зеленского в ООН почти никто не пришел

Владимир Зеленский на саммите ООН

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите ООН в Нью-Йорке, которое состоялось в среду, проходило перед практически пустым залом.

Кадры общего плана из помещения, попавшие в трансляцию, свидетельствуют о том, что многих желающих послушать украинского президента не нашлось - занятым оказалось примерно лишь каждое восьмое-десятое место.

Напомним, Зеленский в ходе своего выступления в ООН показал убившую Василия Слипака пулю.

Ранее в Офисе президента рассказали, о чем говорили на Генассамблее ООН Владимир Зеленский и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, предшественник Зеленского Петр Порошенко во время своей каденции регулярно попадал в подобные истории - одной из последних стало его выступление в 2018 году на саммите НАТО. Тогда кадры из зала удивили тем, что аудиторией Порошенко стали в основном стулья.