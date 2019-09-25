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На выступление Зеленского в ООН почти никто не пришел

25 сентября 2019, 17:14

Кадры трансляции показали, что зал во время речи президента Украины был практически пустой.

Владимир Зеленский на саммите ООН
Владимир Зеленский на саммите ООН

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите ООН в Нью-Йорке, которое состоялось в среду, проходило перед практически пустым залом.

Кадры общего плана из помещения, попавшие в трансляцию, свидетельствуют о том, что многих желающих послушать украинского президента не нашлось - занятым оказалось примерно лишь каждое восьмое-десятое место.

Напомним, Зеленский в ходе своего выступления  в ООН показал убившую Василия Слипака пулю.

Ранее в Офисе президента рассказали, о чем говорили на Генассамблее ООН Владимир Зеленский и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, предшественник Зеленского Петр Порошенко во время своей каденции регулярно попадал в подобные истории - одной из последних стало его выступление в 2018 году на саммите НАТО. Тогда кадры из зала удивили тем, что аудиторией Порошенко стали в основном стулья.

ООН Владимир Зеленский
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