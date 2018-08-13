Лайма Вайкуле

13 августа 2018, 11:32

Советская и латвийская эстрадная певица, актриса, народная артистка Латвии.

Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле / showbiz.delfi.ua

Дата рождения: 31 марта 1954 года, Цесис, Латвийская ССР, СССР.

Детство и образование

Лайма Станиславовна Вайкуле родилась в простой семье: отец Станислав Вайкулис был рабочим, а мама Янина Вайкуле сначала работала продавцом, затем – директором магазина. Их всей семьи пела только бабушка Лаймы – она пела в церковном хоре.

Когда Вайкуле было три года, ее большая семья – мама, отец, сводная и родная сестры, и сводный старший брат перебрались в Ригу. Там Лайма и пошла впервые в школу.

Артистка пела практически с пеленок, дома устраивала концерты для гостей.

Первый раз Вайкуле вышла на сцену в 12 лет – она приняла участие в конкурсе юных вокалистов в Доме культуры рижского завода ВЭФ, где получила диплом. С тех пор она стала выступать в биг-бэнде.

Однако Вайкуле мечтала не о карьере певицы – она хотела стать врачом, и по окончанию восьми классов поступила в медицинское училище.

Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле (слева) / https://24smi.org

Во время учебы Лайма не бросила пение – в 15 лет она стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения, которым руководил Раймонд Паулс.

Врачом Вайкуле не было суждено стать – она в 1984 году поступила в ГИТИС на режиссерское отделение.

Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле / https://24smi.org

Творческая деятельность

С 1979 года Вайкуле выступала в популярном варьете "Юрас перле" (с латышского переводится как "Морская жемчужина") – там она пела в танцевальном оркестре, потом стала солисткой варьете.

Во время учебы в ГИТИСе Лайму заметил известный поэт-песенник Илья Резник. Он предложил ей исполнить его песню "Ночной костер", которая вскоре попала в радиоэфир, а так же на телепередачу "Песня-86".В 1986 году Вайкуле на советско-итальянском концерте эстрадных звезд исполнила песню "Вернисаж", которая принесла ей всеобщее признание.

В 1987 году Лайма записала еще одну песню авторства Паулса и Резника – "Еще не вечер".

Всесоюзную славу артистке принесло участие в авторском вечере Паулса в ГЦКЗ "Россия", которую транслировали по телевизору.

Возросла популярность Лаймы и после участия в на международном фестивале "Братиславская лира" в Чехословакии, где она получила премию "Золотая лира" за песню "Вернисаж".Стоит отметить, что Вайкуле - одна из учредителей и организаторов конкурса молодых исполнителей песни в Юрмале.

С 2015 года создала и проводит ежегодный международный музыкальный фестиваль в Юрмале "Laima Rendezvous Jūrmala" ("Лайма Рандеву Юрмала").

В 2016 году артистка записала дуэт со Стасом Пьехой на песню "Я закрываю глаза".

За свою карьеру Лайма Вайкуле записала 10 музыкальных альбомов в Латвии и России, 20 миллионов ее дисков раскупили поклонники из России, стран Европы и США. 

Политическая позиция

В августе 2018 года, во время гастролей в Одессе изданию "Думская", Вайкуле сказала, не поедет с концертами в аннексированный Россией Крым, несмотря на щедрые финансовые предложения.

В России Вайкуле предрекли проблемы из-за позиции по Крыму.

Гражданский муж певицы обьяснил, почему они не могут ездить с концертами в аннексированный Крым.

Болезнь

На взлете карьеры у певицы диагностировали рак груди. Вайкуле признавалась, что была на грани смерти. Она боролась с болезнью в США, после чего вернулась домой.

Знаменитая певица в интервью телеведущей Оксане Пушкиной рассказала, что недуг полностью перевернул ее жизнь, болезнь заставила полностью пересмотреть свои принципы и задуматься о будущем, взглянув совершено иначе на привычные вещи.

Личная жизнь

С 1970 года Лайма вместе с Андреем Латковским, бывшим бас-гитаристом и ее продюсером. Пара в 1978 году стала жить в гражданском браке. Чуть позже супруги сыграли скромную свадьбу в Лас-Вегасе.

Детей у артистки нет,она сделала два аборта и пережила выкидыш.

Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле и Андрей Латковский / https://24smi.org

Интересные факты

Вайкуле известна как активная защитница прав животных. Она — вегетарианка по этическим соображениям.

Вайкуле снималась в кино – ее дебют состоялся в 1979 году в киноленте "Инспектор Гулл" – она сыграла певицу в баре.

В 1995 году артистка получила звание "Народный артист Латвийской Республики".

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Лайма Вайкуле
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