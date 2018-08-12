В России Вайкуле предрекли проблемы из-за позиции по Крыму

Лайма Вайкуле "ступила на стезю Вахтанга Кикабидзе", считает Франц Клинцевич.
Знаменитая латвийская певица Лайма Вайкуле может получить проблемы с гастролями в РФ после своего заявления о Крыме, заявил российский сенатор Франц Клинцевич.
По его словам, она "ступила на стезю Вахтанга Кикабидзе", сообщает Regnum.
"Действительно, никакой ностальгии. Лайма Вайкуле ступила на стезю Вахтанга Кикабидзе. Слово — не воробей. Интересно, сколько теперь составит ее гонорар, если она вдруг вздумает отправиться на гастроли в Россию", — добавил сенатор.
Напомним, Вайкуле заявила о том, что не поедет с концертами в аннексированный Россией Крым, несмотря на щедрые финансовые предложения.