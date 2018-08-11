Директор Вайкуле назвал реакцию на ее высказывание о Крыме «раздутой»

Представитель певицы порекомендовал не воспринимать слова слишком буквально.
Директор Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев предложил воспринимать заявление певицы о Крыме «в меру своей испорченности».
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», менеджер певицы добавил, что эта история «раздута».
«Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности. Я думаю, что это все перекручено и раздуто. Думаю, это не совсем правильно», — сказал он.
Напомним, Вайкуле заявила о том, что не поедет с концертами в аннексированный Россией Крым, несмотря на щедрые финансовые предложения.