Директор Вайкуле назвал реакцию на ее высказывание о Крыме «раздутой»

Директор Вайкуле считает, что из банального высказывания сделали скандал / glamurchik.tochka.net

Директор Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев предложил воспринимать заявление певицы о Крыме «в меру своей испорченности».

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», менеджер певицы добавил, что эта история «раздута».

«Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности. Я думаю, что это все перекручено и раздуто. Думаю, это не совсем правильно», — сказал он.

Напомним, Вайкуле заявила о том, что не поедет с концертами в аннексированный Россией Крым, несмотря на щедрые финансовые предложения.