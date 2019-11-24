"Имеют право": расхрабрившаяся Поклонская заступилась за Ротару

София Ротару / Hyser

Пособница российских оккупантов и так называемая депутат Государственной думы Российской Федерации Наталья Поклонская заступилась за певицу Софию Ротару. По ее словам, нападки на артистку неуместны.

При этом Поклонская заявила, что искусство и культура вдохновляли и объединяли людей, а также помогали бороться с разногласиями.

"Гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот - это отличный шаг для нормализации отношений. И если кто-то не согласен с позицией артиста по какому-либо вопросу, он может пригласить его на чашку кофе и, возможно, попробовать переубедить", - написала пособница оккупантов в своем Telegram-канале.

Кроме того, она убеждена, что артисты имеют право на свое собственное мнение относительно политической ситуации.

"Я считаю, что София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе, как и любой другой человек, имеют право на любое мнение о политике, проводимой Россией, и о Крыме в том числе, не оскорбляя при этом выбор крымчан. От этого их творчество не станет менее ценным, а музыка не зазвучит по-другому", - высказалась политик.

Также Поклонская отметила, что ждет Ротару на кофе и беседу.

Напомним, что ранее член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян обрушился с критикой на певицу Софию Ротару после ее намерения выступить на Песне года. В свою очередь, сенатор Алексей Пушков, заявил, что Россия "устала от гастролеров".