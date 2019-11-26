"Открытая травля в России": Басков вступился за Ротару

Николай Басков вступился за Софию Ротару / instagram.com/nikolaibaskov

Российский певец Николай Басков заметил, что в России началась открытая травля его украинской коллеги Софии Ротару, и ему кажется, будто артистку "загоняют за флажки".

Происходящее в информационном поле вокруг Ротару, по меньшей мере, некрасиво, поделился артист на своей странице в Instagram.

По словам Баскова, Ротару поистине великая певица, легенда, и он гордится, что пел с ней на одной сцене. Певец надеется, что, несмотря ни на что, Ротару приедет на фестиваль Песня года 2019.

"Она поистине великая певица, человек почти полвека отдал музыке, публике, на ее хитах выросло несколько поколений. И что происходит сейчас? Открытая травля, если все своими именами называть прямо. Кажется, будто загоняют за флажки…", - поделился артист.

Читайте также"Бандеровцы забросают какашками": в РФ снова набросились на РотаруНапомним, София Ротару анонсировала приезд в РФ на фестиваль Песня года 2019. После этого член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян обвинил певицу в том, что она отказалась ехать на Песню года 2018 и припомнил якобы ее заявление о финансировании украинской армии.

Чиновник говорил, что певице нечего делать в России, предложил лишить ее госзваний, а также бойкотировать концерты.

Позже концертный директор Ротару Сергей Лавров заявил, что певица никогда не стала бы спонсором войны и в 2018 году не отказывалась от участия в Песне года, а не приехала в РФ из-за введенного в Украине военного положения.