Солістка Go-A розповіла про любов до росіян і концерти в РФ

Група Go-A / facebook.com/eurovision.evrobachennya

Журі Нацвідбору на Євробачення від України обрало групу Go-A для участі в конкурсі в 2020 році, і автоматично відправило їх на захід в 2021 році.

Ще до відбуття в Нідерланди учасники групи дали інтерв'ю виданню Deutsche Welle. Катерина Павленко зізналася, що вони їздили на фронт виступати перед українськими військовими, а також зізналась в любові російським фанатам.

"Аполітичною може бути тільки людина, яка ніколи не стикалася з війною і у якої ніхто не загинув на війні, яка взагалі не розуміє, що там відбувається", – сказала Павленко, і додала, що на фронті їх просили співати не військові пісні, а народні, "які раніше співала мама".

Крім того, вона розповіла, що група не займається пропагандою шкідливих речовин, як наприклад алкоголь, а також, що у них виявилися фанати з Росії.

"Концерти в Росії ми не розглядаємо, хоча у нас там дійсно багато слухачів. Вони нам пишуть приємні слова, пишуть навіть українською мовою, і багато хто з Сибіру. Вони пишуть від душі і кажуть, що наша музика спонукає їх по-іншому поглянути на Україну. Не можна ж не любити фанатів просто тому що вони в Росії живуть", – зазначила Павленко.

Нагадаємо, що Євробачення відбудеться в травні 2021 року в Нідерландах: перший півфінал пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня, а фінал – 22 травня. Україна виступає в першому півфіналі передостанньої по черзі.