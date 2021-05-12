Солистка Go-A рассказала о любви к русским и концертах в РФ

Группа Go-A / facebook.com/eurovision.evrobachennya

Жури Нацотбора на Евровидение от Украины избрало группу Go-A для участия в конкурсе в 2020 году, и автоматически отправило их на мероприятие в 2021 году.

Еще до отбытия в Нидерланды участники группы дали интервью изданию Deutsche Welle. Катерина Павленко призналась, что они ездили на фронт выступать перед украинскими военными, а также призналась в любви русским фанатам.

"Аполитичным может быть только человек, который никогда не сталкивался с войной и у которого никто не погиб на войне, который вообще не понимает, что там происходит", – сказала Павленко, и добавила, что на фронте их просили петь не военные песни, а народные, "какие раньше пела мама".

Кроме того, она рассказала, что группа не занимается пропагандой вредных веществ, как например алкоголь, а также, что у них обнаружились фанаты из России.

"Концерты в России мы не рассматриваем, хотя у нас там действительно много слушателей. Они нам пишут приятные слова, пишут даже на украинском языке, и многие из Сибири. Они пишут от души и говорят, что наша музыка побуждает их по-другому взглянуть на Украину. Нельзя же не любить фанатов просто потому что они в России живут", – отметила Павленко.

Напомним, что Евровидение состоится в мае 2021 года в Нидерландах: первый полуфинал пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал – 22 мая. Украина выступает в первом полуфинале предпоследней по очереди.