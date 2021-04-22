Соломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловіком

Соломія Вітвіцька / instagram.com/solomiyavitvitska/

Соломія Вітвіцька зізналася, що вона ридала після того, як вони подали заяву на розлучення з чоловіком Вадимом Кочатковим.

Жінка поділилася в інтерв'ю проекту ЖВЛ переживаннями через непросте рішення і його наслідки.

Ведуча зізналась, що вони вже давно думали про розлучення. І прийняли рішення як дорослі і зважені люди, тому ніяких проблем не було.

Однак, розрив дався Соломії важко. Подавши заяву в РАЦС, вона плакала, адже саме з цим чоловіком провела значну частину свого життя.

Роз'їхалися Соломія і Влад на сьому річницю шлюбу. Зараз ведуча знімає квартиру, яку облаштувала на свій смак. Спільну квартиру вони продали, а кошти поділили навпіл.

Після розлучення вона ще не ходила на побачення, бо присвятила час роботі, але сказала, що уже має уявлення, яким повинен бути її обранець.

"Це має бути сильна і виважена людина, яка з розумінням ставитиметься до моєї публічності", - розповіла Вітвицька.

Як відомо, Соломія Вітвіцька оголосила про розлучення з чоловіком 8 лютого 2021 року, і напівжартівливо пообіцяла знайти йому іншу дружину.

Нагадаємо, Соломія Вітвицька провела 8 років спільного життя з Владом Кочатковим. Вони познайомилися на роботі, і закрутився їх роман.

За 8 років вони не завели дітей, хоч багато над цим працювали, але Соломія встигла стати хрещеною відразу у 7 дітей друзів і близьких.

Повний випуск шоу ЖВЛ та інтерв'ю з Соломією Вітвіцькою можна дивитися на 1+1 video.