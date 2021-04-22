Соломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужем

Соломия Витвицкая / instagram.com/solomiyavitvitska/

Соломия Витвицкая призналась, что она рыдала после того, как они подали заявление на развод с мужем Вадимом Кочатковым.

Женщина поделилась в проекте ЖВЛ, как она принимала и потом перенесла непростое решение и его последствия .

Ведущая поделилась, что с мужем Владом Кочатковым они уже давно разговаривали о разводе. И приняли решение как взрослые и взвешенные люди, поэтому никаких проблем не было.

Однако разрыв дался Соломии тяжело. Подав заявление в ЗАГС, она плакала, ведь именно с этим мужчиной провела значительную часть своей жизни.

Разъехались Соломия и Влад на седьмую годовщину брака. Сейчас ведущая снимает квартиру, которую обустроила по своему вкусу. Общую квартиру они продали, а средства поделили пополам.

После развода она еще не ходила на свидания, так как посвятила время работе, но сказала, что уже представляет, каким должен быть ее избранник.

"Это должен быть сильный и взвешенный человек, который с пониманием будет относиться к моей публичности", – рассказала Витвицкая.

Как известно, Соломия Витвицкая объявила о разводе с мужем 8 февраля 2021 года, и полушутливо пообещала найти ему другую жену.

Напомним, Соломия Витвицкая провела 8 лет общей жизни с Владом Кочатковым. Они познакомились на работе, и закрутился их роман.

За 8 лет они не завели детей, хоть много над этим работали, но Соломия успела стать крестной сразу у 7 детей друзей и близких.

Полный выпуск шоу ЖЗЛ и интервью с Соломией Витвицкой можно смотреть на 1+1 video.