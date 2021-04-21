УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Страшно": Водонаєва потрапила в реанімацію і назвала свій діагноз

21 квітня 2021, 14:28

Російська селебріті," випускниця " Дом-2 Олена Водонаєва звернулася до шанувальників з лікарняного ліжка.

Олена Водонаєва
Олена Водонаєва / instagram.com/alenavodonaeva/

Зірка Дому-2 російська телеведуча і починаюча співачка Олена Водонаєва потрапила в реанімацію з мікроінсультом.

Як розповіла селебріті у своєму великому пості, їй раптово стало погано ще 20 квітня, і коли стан почав погіршуватися, їй викликали швидку, яка і доставила її в реанімацію московської лікарні.

"Привіт з лікарняного ліжка) Слава небесам вже не з реанімації, а зі звичайної палати відділення неврології. Мікроінсульт. Вчора вдень, годин о 12, мені різко стало погано. Язик почав заплітатися, я не могла нічого сказати. Мені давали воду, вона виливалася назад. Все це сталося при моїй мамі, дружині брата і подрузі. Вони і викликали швидку. Те, що відбувалося, коли все почалося, пам'ятаю погано. Пам'ятаю, що мене розмотувало в різні боки і я з усієї сили тримала язик зубами, щоб не проковтнути його (мабуть в той момент мені здавалося, що проковтну). Пам'ятаю, що я щось кричала про Навального і що йому в даний момент ще гірше (це було вже при швидкій, коли мені у вену щось кололи). Пам'ятаю, що роздавала всім цінні вказівки (мені так здавалося) і говорила що кому робити, якщо мене відвезуть в лікарню", - розповіла вона в Instagram.

За словами Водонаєвої, в результаті у неї відібрали телефон та інші речі, "прокапали" під крапельницею, і в потім перевели до неврології.

Олена Водонаєва
Олена Водонаєва в лікарні / instagram.com/alenavodonaeva/

"В цілому все добре (якщо це підходить до моєї ситуації), лежу в неврології, мене обстежують від і до. Знаєте, коли я останній раз потрапляла в лікарню? Вагітності / пологи не беруться до уваги. У 2009 році. Теж на швидкій відвозили тоді. Я відвикла від таких поїздок. Це дуже страшно. Страшно залишити всіх, за кого ти несеш відповідальність. Страшно бути не в ресурсі, бути не здоровим. У моєму житті багато стресів", - додала Водонаєва і розповіла, що в її житті все в родині тримається саме на ній.

У той час як сама телеведуча крім роботи ще й паралельно почала навчання в МДУ, що додає навантаження.

Нагадаємо, український шоумен і ведучий Дядько Жора ліг до лікарні для термінової операції на серці спочатку квітня, і розповів як проходить відновлення.

Альона Водонаєва новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Скандали в ПАРЄ: Меркель сказала, чи вбивця Путін, а Гончаренку загрожують санкціїСкандали в ПАРЄ: Меркель сказала, чи вбивця Путін, а Гончаренку загрожують санкції Зеленський звернувся до Путіна й озвучив пропозиціюЗеленський звернувся до Путіна й озвучив пропозицію Шойгу оголосив про відведення військ Росії від кордонів УкраїниШойгу оголосив про відведення військ Росії від кордонів України Ексрадник Путіна назвав терміни й умови для примирення України та РосіїЕксрадник Путіна назвав терміни й умови для примирення України та Росії У Кремлі є три сценарії вторгнення в Україну: коли Путін розкриє картиУ Кремлі є три сценарії вторгнення в Україну: коли Путін розкриє карти

Останні новини

08:29
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:41
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
Реклама
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
Реклама
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
18:46
Путін відповів Зеленському і покликав до Москви Відео
18:37
Зірка Танців з зірками зустріла збоченця у громадському транспорті
Реклама
18:35
В Epic Games Store можна безплатно забрати пару відмінних ігор Відео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Україні і назвала нову дату
18:23
Бойовики на Донбасі обстріляли ЗСУ, українська армія несе втрати Відео
18:12
У Маріуполі чоловік сокирою розгромив супермаркет АТБ Відео
18:03
Коли закінчиться локдаун у Києві: названо терміни та умову Відео
18:00
Творці Elite Dangerous оголосили дату виходу великого доповнення Odyssey Відео
17:34
Зеленський оцінив відведення російських військ від кордонів України Відео
17:27
Названо терміни надання Україні плану дій щодо членства в НАТО Відео
17:10
ЗМІ поділилися враженнями від майбутнього блокбастера Returnal для PS5 Відео
17:09
Експерти проаналізували темпи вакцинації від COVID-19 в Україні та світі Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти