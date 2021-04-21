"Страшно": Водонаєва потрапила в реанімацію і назвала свій діагноз

Олена Водонаєва / instagram.com/alenavodonaeva/

Зірка Дому-2 російська телеведуча і починаюча співачка Олена Водонаєва потрапила в реанімацію з мікроінсультом.

Як розповіла селебріті у своєму великому пості, їй раптово стало погано ще 20 квітня, і коли стан почав погіршуватися, їй викликали швидку, яка і доставила її в реанімацію московської лікарні.

"Привіт з лікарняного ліжка) Слава небесам вже не з реанімації, а зі звичайної палати відділення неврології. Мікроінсульт. Вчора вдень, годин о 12, мені різко стало погано. Язик почав заплітатися, я не могла нічого сказати. Мені давали воду, вона виливалася назад. Все це сталося при моїй мамі, дружині брата і подрузі. Вони і викликали швидку. Те, що відбувалося, коли все почалося, пам'ятаю погано. Пам'ятаю, що мене розмотувало в різні боки і я з усієї сили тримала язик зубами, щоб не проковтнути його (мабуть в той момент мені здавалося, що проковтну). Пам'ятаю, що я щось кричала про Навального і що йому в даний момент ще гірше (це було вже при швидкій, коли мені у вену щось кололи). Пам'ятаю, що роздавала всім цінні вказівки (мені так здавалося) і говорила що кому робити, якщо мене відвезуть в лікарню", - розповіла вона в Instagram.

За словами Водонаєвої, в результаті у неї відібрали телефон та інші речі, "прокапали" під крапельницею, і в потім перевели до неврології.

Олена Водонаєва в лікарні / instagram.com/alenavodonaeva/

"В цілому все добре (якщо це підходить до моєї ситуації), лежу в неврології, мене обстежують від і до. Знаєте, коли я останній раз потрапляла в лікарню? Вагітності / пологи не беруться до уваги. У 2009 році. Теж на швидкій відвозили тоді. Я відвикла від таких поїздок. Це дуже страшно. Страшно залишити всіх, за кого ти несеш відповідальність. Страшно бути не в ресурсі, бути не здоровим. У моєму житті багато стресів", - додала Водонаєва і розповіла, що в її житті все в родині тримається саме на ній.

У той час як сама телеведуча крім роботи ще й паралельно почала навчання в МДУ, що додає навантаження.

Нагадаємо, український шоумен і ведучий Дядько Жора ліг до лікарні для термінової операції на серці спочатку квітня, і розповів як проходить відновлення.