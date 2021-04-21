"Страшно": Водонаева попала в реанимацию и назвала свой диагноз

Алена Водонаева / instagram.com/alenavodonaeva/

Звезда Дома-2 российская телеведущая и начинающая певица Алена Водонаева попала в реанимацию с микроинсультом.

Как рассказала селебрити в своем большом посте, ей внезапно стало плохо еще 20 апреля, и когда состояние начало ухудшаться, ей вызвали скорую, которая и доставила ее в реанимацию московской больницы.

"Привет с больничной койки) Слава небесам уже не из реанимации, а из обычной палаты отделения неврологии. Микроинсульт. Вчера днем, часов в 12, мне резко стало плохо. Язык начал заплетаться, я не могла ничего сказать. Мне давали воду, она выливалась обратно. Все это произошло при моей маме, жене брата и подруге. Они и вызвали скорую. Происходящее, когда все началось, помню плохо. Помню, что меня разматывало в разные стороны и я со всей силы держала язык зубами, чтобы не проглотить его ( видимо в тот момент мне казалось, что проглочу). Помню, что я что-то кричала про Навального и что ему в данный момент еще хуже (это было уже при скорой, когда мне в вену что-то кололи). Помню, что раздавала всем ценные указания (мне так казалось) и говорила что кому делать, если меня увезут в больницу", - рассказала она в Instagram.

По словам Водонаевой, в результате у нее отобрали телефон и остальные вещи, "прокапали" под капельницей, и в итоге перевели в неврологии.

Алена Водонаева в больнице / instagram.com/alenavodonaeva/

"В целом все хорошо (если это подходит к моей ситуации), лежу в неврологии, меня обследуют от и до. Знаете, когда я последний раз попадала в больницу? Беременности/роды не в счет. В 2009 году. Тоже на скорой увозили тогда. Я отвыкла от таких поездок. Это очень страшно. Страшно оставить всех, за кого ты несешь ответственность. Страшно быть не в ресурсе, быть не здоровым. В моей жизни много стрессов", - добавила Водонаева и рассказала, что в ее жизни все в семье держится именно на ней. В то время как сама телеведущая кроме работы еще и паралельно начала учебу в МГУ.

Напомним, украинский шоумен и ведущий Дядя Жора лег в больницу для срочной операции на сердце вначале апреля, и рассказал как проходит восстановление.