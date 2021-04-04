Известный украинский ведущий попал в больницу и перенес операцию на сердце

Дядя Жора (Вадим Мичковский) / instagram.com/dyadya_jora/

Шоумен Дядя Жора перенес операцию на сердце из-за заболевания, которое достаточно популярное ныне среди украинцев, и рассказал поклонникам о том, что восстанавливается.

Вадим Мичковский в своей Instagram записал видео, в котором успокоил всех, так как операция была плановая, и он себя чувствует нормально после нее.

Как пообещал Дядя Жора, он потом напишет другой пост в соцсети, в котором ответит на самые популярные вопросы об операции, болезни и своем состоянии. Сейчас он уже готовится выписываться после пары дней в больнице.

"Привет, всем! Дорогие мои подписчики и подписюлечки . Коротко: 1. У меня все хорошо. Отхожу. Скоро выписываюсь. 2. Спасибо огромное за Вашу поддержку и добрые слова и пожелания !!! Это реально мотивирует, помогает и поддерживает. Спасибо каждому из Вас. Директ завален, но пересмотрю все. Будьте мне все здоровы!!!!! Крепкого здоровья всем!!!", - написал он под видео, записанным прямо на больничной койке

В комментариях многие украинские звезды написали ему пожелания скорейшего выздоровления и восстановления, как и сотни его поклонников.

Напомним, что весной 2020 года Дядя Жора перенес микроинсульт. Тогда он тоже обращался к поклонникам из больницы, и говорил, что сразу не обратил внимание на симптомы - его в больницу отправили родные.

Ранее на операцию ложилась его жена Наталья Мичковская, которая занималась, по информации поклонниц, удалением миомы.