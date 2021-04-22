The Hardkiss перенесла концерт в Україні і назвала нову дату

The Hardkiss / instagram.com/the_hardkiss/ Andrei Maximov

Група The Hardkiss давно готувалася до масштабного концерту з нагоди ювілею творчості музикантів.

Юлія Саніна вперше сподівалася зібрати стадіон Олімпійський 29 травня 2021 року, і продаж квитків був відкритий ще в 2020 році. Однак, у зв'язку з локдауном, який ввели в Україні навесні, ще на початку квітня фанати стали переживати через те, що концерт можуть скасувати.

Співачка кілька разів обіцяла, що буде всіх тримати в курсі, а 22 квітня після продовження карантину до 30 червня 2021 року, представники групи зробили офіційну заяву.

"Шоу "Десять" переноситься на 2022 рік! Всі придбані раніше квитки дійсні на нову дату.

У нас та наших партнерів немає розуміння, коли і в якому форматі в столиці дозволять масові заходи. Для нас вкрай важливо зберегти атмосферу рок-концерту, яка неможлива без фан-зони. За таких умов невизначеності, на жаль, організація і проведення шоу 29 травня неможливі", - йдеться в посланні.

The Hardkiss / прес-служба

Як пояснили у Саніної, група вела переговори з керівництвом НСК Олімпійський і Мінкультом щодо перенесення на більш пізню дату в 2021 році, але експерти дали рекомендацію перенести таку масштабну подію на рік.

"Нова дата ексклюзивного шоу "Десять" - 18 червня 2022. Для всіх, хто придбав квитки на концерт, ми готуємо спеціальний подарунок - онлайн презентацію нового альбому. Про цей проект ми розповімо трохи пізніше"- пообіцяли музиканти.

Крім того, всім, у кого є квитки на концерт прийшли повідомлення з інформацією про перенесення концерту.

Нагадаємо, останній концерт гурту The Hardkiss був у Києві у 2019 році.

Юлія Саніна протягом року випускала нові сингли, які увійдуть до альбому, який планували презентувати 29 травня.

У березні вийшов хіт Обійми з дуже красивим кліпом до нього.

У кліпі на пісню Все було так Юлія Саніна показала свою сім'ю в дуже зворушливому відеоряді.

Пісня Кобра також відноситься до альбому. Кобру Юлія Саніна виконувала разом з Дімою Монатіком.