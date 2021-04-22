The Hardkiss перенесла концерт в Украине и назвала новую дату

The Hardkiss / instagram.com/the_hardkiss/ Andrei Maximov

Группа The Hardkiss давно готовилась к масштабному концерту по случаю юбилея творчества музыкантов.

Юлия Санина впервые надеялась собрать стадион Олимпийский 29 мая 2021 года, и продажа билетов была открыта еще в 2020 году. Однако, в связи с локдауном, который ввели в Украине весной, еще вначале апреля фанаты стали переживать из-за того, что концерт могут отменить.

Певица несколько раз обещала, что будет всех держать в курсе, а 22 апреля после продления карантина до 30 июня 2021 года, представители группы сделали официальное заявление.

"Шоу "Десять" переносится на 2022 год! Все приобретенные ранее билеты действительны на новую дату.

У нас и наших партнеров нет понимания, когда и в каком формате в столице позволят массовые мероприятия. Для нас крайне важно сохранить атмосферу рок-концерта, которая немыслима без фан-зон. При таких условиях неопределенности, к сожалению, организация и проведение шоу 29 мая невозможны", - говорится в послании.

The Hardkiss / пресс-служба

Как объяснили у Саниной, группа вела переговоры с руководством НСК Олимпийский и Минкультом относительно переноса на более позднюю дату в 2021 году, но эксперты дали рекомендацию перенести такое масштабное событие на год.

"Новая дата эксклюзивного шоу "Десять" - 18 июня 2022. Для всех, кто приобрел билеты на концерт, мы готовим специальный подарок - онлайн презентацию нового альбома. Об этом проекте мы расскажем чуть позже", - пообещали музыанты.

Кроме того, всем, у кого есть билеты на концерт пришли сообщения с информацией о переносе концерта.

Напомним, последний концерт группы The Hardkiss был в Киеве в 2019 году.

Юлия Санина в течении года выпускала новые синглы, который войдут в альбом, который планировали презентовать 29 мая.

В марте вышел хит Обійми с очень красивым клипом к нему.

В клипе на песню Все було так Юлия Санина показала свою семью в очень трогательном видеоряде.

Песня Кобра также относиться к альбому. Кобру Юлия Санина исполняла вместе с Димой Монатиком.