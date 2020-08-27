УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

The Hardkiss и Монатик сняли клип на песню Кобра

27 августа 2020, 15:37

Группа The Hardkiss в кооперации с Димой Монатиком выпустила песню Кобра в непривычном для поп-исполнителя стиле.

The Hardkiss и Монатик
The Hardkiss и Монатик / кадр из клипа Кобра

Украинская рок-группа The Hardkiss и мультиартист Монатик записали совместную коллаборацию - клип Кобра, в которой Монатик попробовал себя в непривычном стиле, а Юлия Санина показала невероятные образы и вокал.

"Премьера клипа Кобра. Опасные связи группы The Hardkiss и Дмитрия Монатика", - подписали песню на официальной Instagram-странице группы.

Юлия Санина и Валерий Бебко написали песню Кобра, муж Саниной стал режиссером клипа.

Символ змеи преследует главных героев во всем видео - от длинных дредов Саниной своеобразных "змей", до целой кучи изображений змеи и настоящей кобры в кадре.

Заканчивается клип сюрреалистичными спецэффектами, и даже попаданием Саниной и Монатика в видеоигру, в которой вначале клипа играли члены ее группы.

The Hardkiss feat Monatik Кобра дивитися кліп:

The Hardkiss feat Monatik Кобра - текст и слова песни

Сиди вдома

Ти до неї не ходи

І бійся грому

Бійся темної води

Ти шкірою прихована

Колискову

Для розбитих ліхтарів

Співає знову

Аби ти її пригрів

Усміхнена, врятована

Небезпечні знайомі незнайомці

Коли кобра закохана, вона не спить

Пам’ятай про це, моє сонце

Пам’ятай про це, моє сонце

Ніжна, грізна

Суміш у її очах

Тікати пізно

Вже танцює на ножах

Прекрасна і спотворена

Небезпечні знайомі незнайомці

Коли кобра закохана, вона не спить

Пам’ятай про це, моє сонце

Пам’ятай про це, моє сонце

Точила кинджали, не знала жалю її душа

Тікати не вийде, любити не варто

Кого покохала і з ким була на ножах

Ховалась у світлі чорна правда

Точила кинджали, не знала жалю її душа

Тікати не вийде, любити не варто

Кого покохала і з ким була на ножах

Ховалась у світлі чорна правда

Чорна правда

Небезпечні незнайомці

А кобра закохана

У сонце

Небезпечні знайомі незнайомці

Коли кобра закохана, вона не спить

Пам’ятай про це, моє сонце

Пам’ятай про це, моє сонце

Напомним, что в России Ани Лорак сняла клип про свою дочку Софию.

новости шоу бизнеса THE HARDKISS Юлия Санина Дмитрий Монатик клип
Сейчас вы просматриваете новость «The Hardkiss и Монатик сняли клип на песню Кобра». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:52
Путин за рулем лимузина открыл скандальную "стройку века" в Крыму
15:42
Зима и смертность от Covid-19: в ВОЗ огорошили прознозом
15:37
The Hardkiss и Монатик сняли клип на песню Кобра Видео
15:30
Лукашенко намерен посадить оппозицию Беларуси за стол переговоров Видео
15:27
Отмена "первого сентября": Ляшко рассказал, где не откроются школы Видео
15:20
Календарь магнитных бурь на сентябрь 2020 – когда вопьются в голову Видео
15:10
Стал известен самый пьющий знак Зодиака
15:00
Путин хвастливо рассказал, когда в РФ сделают вторую вакцину от коронавируса
14:57
Путин официально объявил, что готовит вторжение в Беларусь мнение
14:55
Пот и запах: как ухаживать за телом в жаркую погоду
14:50
Путин назвал задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси спецоперацией Украины и США Видео
14:39
В ОП опозорились во время оправдания за нарушения авторских прав в День Независимости Видео
14:29
Скиталец Саакашвили возвращается в Грузию – СМИ Видео
14:24
Страдает кожа: дерматологи указали на ошибки при принятии душа Видео
14:17
На Днепропетровщине на День Независимости никто не пришел на драму Схидняк: фото
14:11
Войска МВД России помогут режиму Лукашенко: Путин сделал заявление Видео
14:10
Прокурор Мамедов пытается "замять" дело с мальчиком-аутистом – СМИ
13:54
"*бут нас как хотят": Максим Виторган показал лицо в синяках и заинтриговал публику
13:43
Как бросить курить: психологи назвали легкий способ Видео
13:38
Самый большой флаг Украины сняли: названа причина Видео
13:34
Мочи "Начало", начинай сначала: рецензия на фильм Тенет Видео
13:30
Украина обновила правила въезда из Крыма и Донбасса: названы новые условия Видео
13:10
"Дипломатическая бойня": Лукашенко заговорил о гибридной войне против Беларуси Видео
12:59
Успение Пресвятой Богородицы в Украине будет холодным: где ждать дождей Видео
12:45
В Минздраве предупредили украинцев: Ляшко назвал города, где может вспыхнуть COVID-19 Видео
12:31
Коронавирус в Украине активизировался: снова почти две тысячи зараженных и много жертв Видео
12:12
Как отмечать праздник Успение 2020 – от традиций до поздравлений Видео
12:03
Кто закончит войну на Донбассе мнение
11:51
Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями: опубликовано трогательное фото
11:50
У Кличко назвали условие закрытия школ в Киеве Видео
11:41
Развод близко: 5 признаков недостаточного общения в браке Видео
11:30
Коронавирус с новой силой "атакует" Киев: названы самые "зараженные" районы Видео
11:21
Скандал с попурри на День Независимости: у Зеленского нашли оправдание
11:13
Смерть в молодом возрасте: к чему может привести дневной сон Видео
11:10
В Минздраве рассказали, в каких городах и районах не будут работать школы с 1 сентября Видео
11:03
Тарифы на газ в Украине "взлетели"
10:51
Украина борется с коронавирусом бегом по граблям мнение
10:31
В КНДР обещают стрелять на границе с Китаем: названа причина Видео
10:30
Журналист оценил шансы завершения войны на Донбассе в 2020-м
10:16
Панкреатит: симптомы, причины и факторы риска Видео
10:03
Отдых в Египте: каким должен быть сертификат ПЦР-теста для въезда в страну
10:00
Украине светит выгода от протестов в Беларуси – эксперт Видео
09:45
Лукашенко презрительно отреагировал на звонок Макрона Видео
09:35
Гороскоп всех знаков Зодиака на 27 августа: кого ждет проверка на стойкость Видео
09:16
Северный поток-2 Германии не нужен - евродепутат
09:13
Реформа СБУ: в Слуге народа не исключают отставку Баканова Видео
08:39
Что кушать перед тренировкой: 4 лучших варианта Видео
08:39
Досидит ли Зеленский до конца президентского срока мнение
08:30
Новые санкции США против России: Москва выдвинула требование Вашингтону Видео
08:06
Тараканы во сне: толкование сновидения Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять