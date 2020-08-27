The Hardkiss и Монатик сняли клип на песню Кобра

The Hardkiss и Монатик / кадр из клипа Кобра

Украинская рок-группа The Hardkiss и мультиартист Монатик записали совместную коллаборацию - клип Кобра, в которой Монатик попробовал себя в непривычном стиле, а Юлия Санина показала невероятные образы и вокал.

"Премьера клипа Кобра. Опасные связи группы The Hardkiss и Дмитрия Монатика", - подписали песню на официальной Instagram-странице группы.

Юлия Санина и Валерий Бебко написали песню Кобра, муж Саниной стал режиссером клипа.

Символ змеи преследует главных героев во всем видео - от длинных дредов Саниной своеобразных "змей", до целой кучи изображений змеи и настоящей кобры в кадре.

Заканчивается клип сюрреалистичными спецэффектами, и даже попаданием Саниной и Монатика в видеоигру, в которой вначале клипа играли члены ее группы.

The Hardkiss feat Monatik Кобра дивитися кліп:

The Hardkiss feat Monatik Кобра - текст и слова песни

Сиди вдома

Ти до неї не ходи

І бійся грому

Бійся темної води

Ти шкірою прихована

Колискову

Для розбитих ліхтарів

Співає знову

Аби ти її пригрів

Усміхнена, врятована

Небезпечні знайомі незнайомці

Коли кобра закохана, вона не спить

Пам’ятай про це, моє сонце

Пам’ятай про це, моє сонце

Ніжна, грізна

Суміш у її очах

Тікати пізно

Вже танцює на ножах

Прекрасна і спотворена

Небезпечні знайомі незнайомці

Коли кобра закохана, вона не спить

Пам’ятай про це, моє сонце

Пам’ятай про це, моє сонце

Точила кинджали, не знала жалю її душа

Тікати не вийде, любити не варто

Кого покохала і з ким була на ножах

Ховалась у світлі чорна правда

Точила кинджали, не знала жалю її душа

Тікати не вийде, любити не варто

Кого покохала і з ким була на ножах

Ховалась у світлі чорна правда

Чорна правда

Небезпечні незнайомці

А кобра закохана

У сонце

Небезпечні знайомі незнайомці

Коли кобра закохана, вона не спить

Пам’ятай про це, моє сонце

Пам’ятай про це, моє сонце

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