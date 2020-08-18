Ани Лорак сняла клип с дочкой Софией

Ани Лорак / Instagram

Певица Ани Лорак записала новую песню Твоей любимой - со своей дочкой Софией, которая осталась с ней после развода с мужем-турком.

"София мечтает стать актрисой и с большим энтузиазмом поддержала идею сыграть роль в моем новом видео. Это ее первый настоящий актерский дебют! Она часто наблюдает за тем, как я работаю в кадре, но всегда оставалась по ту сторону камеры. Мне кажется, что ее время пришло. С первых же минут на площадке София настроилась на серьезную работу, подружилась со своим экранным возлюбленным и прекрасно вошла в образ своей героини", - рассказала Лорак.

Твоей любимой — это короткометражный фильм-ода о чувстве, которое знакомо каждому вне зависимости от возраста, пола, профессии или цвета кожи. Сама певица выступает в роли рассказчика истории, а главную роль в одном из эпизодов играет 9-летняя дочь София.

Режиссером новой видеоработы выступил Радислав Лукин, известный поклонникам певицы по клипу Обещаю

"Эта работа получилась очень светлой и эмоциональной, потому что главные роли в ней сыграли не профессиональные актеры, а обычные люди, для которых проявление чувства в кадре имеет подлинную природу, — рассказывает режиссер. — В предыдущих видео Ани Лорак присутствовал акцент на fashion-образы, сложные сюжеты и операторские трюки. Этот же клип построен на мозаике эмоций, легкости и пространстве. Здесь нет места для драмы! Мир сейчас переживает сложный период и всем нам хочется, чтобы в это время сердце согревала любовь — истинная, взаимная, настоящая. Это рассказ о том, как мало нам нужно для счастья и как много оно может значить. Это история о важности любви в жизни каждого человека"

Музыку к песне написал Евгений Лишафай, а слвоа - Ани Лорак и Евгений Лишафай.

Твоей любимой Ани Лорак смотерть онлайн клип:

Твоей любимой Ани Лорак - текст песни

Где-то в глубине души

Себе нарисовала образ твой

И мне некуда спешить,

Когда окутана твоим волшебством

Больше нет сил мне ждать

Сложно так без тебя

Кто же, если не ты, сможет помочь

Припев:

Хочу я быть твоей любимой

И просыпаться с тобой рядом

Может, характер мой ранимый

А может и влюбилась вправду

Цвет твоих зелёных глаз

Знакомым почерком писал "люблю"

Каждый миг как в первый раз

Я в поцелуях кайф с тобою ловлю

Больше нет сил мне ждать

Сложно так без тебя

Кто же, если не ты, сможет помочь